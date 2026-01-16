Juan Carlos I no viajará a Atenas para el funeral de Irene de Grecia por motivos de salud

El rey Juan Carlos no formará parte finalmente de la comitiva que acompañará a la reina Sofía el próximo lunes en las exequias por la princesa Irene de Grecia.

La información, adelantada por el programa Espejo Público, señala que la intención inicial de Don Juan Carlos era viajar a la capital helena, tal y como hizo en 2023 tras la muerte de Constantino de Grecia. Sin embargo, sus médicos le han desaconsejado realizar un trayecto tan exigente, advirtiendo que su corazón se encuentra "delicado" y que anteriores desplazamientos de esta índole han repercutido negativamente en su salud.

Salvo un cambio de última hora, el rey emérito será la única ausencia destacada del entorno de Felipe VI. Arropando a Doña Sofía, estarán Don Felipe y Doña Letizia, las infantas Elena y Cristina. En cuanto a la presencia de los nietos de la reina Sofía, estarán Froilán y Victoria Federica de Marichalar así como Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín.

Como ha informado la oficina de la casa real griega, el funeral se celebrará el lunes 19 de enero de 2026 a las 12 del mediodía (11 de la mañana en España) en la Catedral Metropolitana de Atenas. Antes del funeral, de 8:00 a 10:30 horas, el ataúd reposará en la Capilla de San Eleftherios. Una vez concluido, el entierro tendrá lugar en el cementerio de Tatoi.