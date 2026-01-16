La lección de Carla Goyanes para seguir adelante: "Es un acto de amor"

Hace dos años, Carla Goyanes tuvo que afrontar uno de los momentos más oscuros de su vida con el fallecimiento de su padre y, apenas quince días después, el de su hermana. Dos pérdidas irreparables que la han marcado profundamente, pero de las que ha extraído importantes aprendizajes vitales.

Pese a la adversidad, Carla ha mantenido sus compromisos profesionales y su presencia en actos públicos, mostrando una sonrisa a veces frágil pero llena de vitalidad. La hija de Cari Lapique ha manifestado siempre que su deber es mirar hacia el futuro, tanto por sus hijos como por su entorno y por ella misma.

Recientemente, ha querido responder a través de sus redes sociales a la pregunta recurrente de cómo logra mantener el ánimo. "Algunos me preguntáis cómo hago para seguir adelante con una sonrisa. He encontrado algo que lo explica perfectamente", ha escrito en sus stories.

A través de una imagen, la hija de Cari Lapique ha compartido un texto en el que se expone una explicación que responde a esa gran pregunta: "Seguir adelante es un acto de amor hacia quienes aún caminan a nuestro lado. Las personas que permanecen también necesitan nuestra presencia, nuestra sonrisa imperfecta, nuestra fuerza incluso cuando tiembla. Ellas nos recuerdan que la vida continúa pidiendo ser vivida, aún con cicatrices".