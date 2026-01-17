Menú
Carlos Pérez Gimeno

José Luis Martínez-Almeida y Paloma Segrelles, unidos por una iniciativa sobre el uso de pantallas a temprana edad

"Reséteate y Vive", así es como se ha bautizado dicha iniciativa, orientada a sensibilizar a la sociedad sobre el uso responsable de las pantallas.

José Luis Martínez Almeida. | Gtres

El alcalde de Madrid y la empresaria se han unido en la inauguración de una escultura obra de la artista Claudia Stilianopoulos, instalada temporalmente en los jardines de Gregorio Ordóñez, un espacio cedido por el Ayuntamiento de Madrid. Esta iniciativa ha sido impulsada por Aldeas Infantiles SOS y la fundación SOL, con el objetivo de sensibilizar sobre el temprano uso de las pantallas en la infancia.

"Reséteate y Vive", así es como se ha bautizado dicha iniciativa, orientada a sensibilizar a la sociedad sobre el uso responsable de las pantallas y los riesgos del entorno digital de la infancia, incorporando el arte como elemento de reflexión social mediante dicha escultura. En España los niños acceden a los dispositivos a partir de los 8 años. Un hecho que no beneficia en absoluto a la salud mental y juvenil.

