Rocío Flores sale por la puerta grande del programa 'De Viernes'

Rocío Flores, una vez más, ha mostrado sus cartas y ha hablado desde la sinceridad de cómo vivió y cómo sufrió con el documental protagonizado por su madre, Rocío Carrasco, afirmando que es una pura mentira y calificando la gravedad de todo lo que ha hecho.

La nieta de Rocío Jurado, en esta ocasión, se propuso no llorar, así lo manifestó y, con gran entereza, relató todo lo vivido. «Me parece tan grave todo lo que ha hecho que no puedo ni verbalizar a día de hoy todo lo que ha ocurrido con ese documental. No entiendo a mi madre, y menos que hable de mí porque no me conoce, ya no me conoce». Esa es una de las frases que más ha llamado la atención a quien firma esta crónica.

Estuvo muy entera durante la larga entrevista y respondió con contundencia y con ese semblante de dolor tan característico en ella. «Mi madre es una persona que está mal, no sé si es feliz, porque no la conozco; lo cierto es que está muy mal aconsejada». Así lo confesó.

En el transcurso de la entrevista, prefirió hablar lo menos posible de Fidel Albiac, marido de su madre. «Mi hermano y yo le sobrábamos. Yo me pregunto qué ha hecho mi hermano para que no lo vea y ni siquiera pague lo que le corresponde. No lo puedo entender». Afirmó.

Uno de los episodios más duros del relato fue cuando coincidió con su madre en los juzgados para declarar y coincidió con los responsables de la docuserie. «Se abrió la puerta del ascensor y estaba ella. Les saludó y se fueron a un rincón juntos. Yo estaba en otra esquina con mi abogado. La indiferencia que sentí me dolió en el alma, nunca he estado tan nerviosa, fueron unos momentos muy tensos, observé el colegueo que había entre ellos».

Hubo momentos de tensión, sobre todo, con Terelu Campos a consecuencia del documental de Rocío Carrasco, acusándola de que ella sabía que eso se iba a realizar con antelación y Terelu le dijo que no era así, que se enteró unos días antes de su emisión.

Lo que quedó muy claro, y así lo expresó, es que la Justicia la respalda, y todavía esta triste historia no ha terminado, y ni mucho menos con un final feliz. «Siempre voy a estar señalada y esa mancha que tenemos toda la familia será para siempre».

Carlos Pérez Gimeno