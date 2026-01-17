Preocupación por la salud de Bertín Osborne tras cancelar una de las fechas más importantes de su agenda

La expectación que rodeaba el inicio de las Fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas se ha transformado en preocupación este fin de semana. El Ayuntamiento de la localidad madrileña ha confirmado de manera oficial que el cantante y presentador Bertín Osborne no podrá ofrecer el pregón inaugural, previsto inicialmente para este domingo 18 de enero a las 18:00 horas en la Plaza del Pueblo, debido a un inesperado problema de salud.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la corporación municipal el pasado viernes por la tarde, apenas 48 horas antes de la cita. En el escrito, se especificaba que, "lamentablemente y por motivos de salud del cantante", tanto el acto del pregón como el programa festivo complementario que debía acompañar el arranque de las celebraciones patronales quedan aplazados al próximo jueves 22 de enero, manteniendo el mismo horario y ubicación.

Un estado físico bajo el foco mediático

A sus 71 años, la salud de Bertín Osborne ha vuelto a ocupar los titulares de la prensa nacional. Aunque el comunicado oficial del Ayuntamiento no detalla la patología exacta, el entorno del artista y diversas fuentes cercanas apuntan a un cuadro de fatiga y malestar físico generalizado. Cabe recordar que el cantante ha arrastrado secuelas persistentes desde que contrajo COVID-19 hace meses, una afección que él mismo describió en su momento como un "cansancio enorme" que le obligó a bajar el ritmo de su gira de conciertos y compromisos profesionales durante el pasado año.

En sus intervenciones públicas más recientes, Bertín Osborne había reconocido sentirse "vulnerable", admitiendo que el proceso de recuperación estaba siendo más lento de lo esperado. "Cuando estás sano puedes con todo, pero cuando estás malo, se te cae el mundo encima", confesó en un programa de televisión poco antes de este nuevo bache. A pesar de este contratiempo, el aplazamiento al jueves sugiere que el equipo médico del artista confía en una mejoría rápida que le permita cumplir con su compromiso en Alcobendas en cuestión de días.

El contexto de una cita muy esperada

La elección de Bertín Osborne como pregonero no estuvo exenta de comentarios en la localidad. El municipio, que celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Paz con una mezcla de actos religiosos, culturales y gastronómicos —como las tradicionales degustaciones de migas y "pescaíto" frito—, buscaba un perfil mediático de gran calado para dar el pistoletazo de salida a un programa que incluye la solemne procesión y la entrega del Premio de la Paz a los Valores Humanos.

El propio Osborne había enviado un saludo a los vecinos de Alcobendas apenas unos días antes de la cancelación, mostrando su entusiasmo por participar en las fiestas. Sin embargo, este nuevo revés se produce en un contexto personal también complejo para el presentador, quien ha mantenido un perfil bajo en los últimos meses ante el constante escrutinio mediático derivado de sus desavenencias públicas con Gabriela Guillén en relación con su hijo menor.

Reorganización del calendario festivo

La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz y el Ayuntamiento han trabajado a contrarreloj para reorganizar los eventos previstos. Mientras que los actos religiosos de la novena se mantienen según lo planeado, el bloque institucional y festivo de la Plaza del Pueblo se trasladará íntegramente al jueves.

Los vecinos de Alcobendas deberán esperar cuatro días más para escuchar las palabras del cantante. Por el momento, la incertidumbre se centra en si el descanso prescrito será suficiente para que el artista recupere la energía necesaria para enfrentarse a la multitud el próximo 22 de enero, en lo que se ha convertido en una de las apariciones públicas más esperadas de este inicio de año.