El calvario de Macaulay Culkin cuando a los 14 años dejó de ser una estrella del cine y cayó en las drogas

Por Navidad, alguna cadena de televisión suele programar, entre otras películas para niños la titulada ‘Solo en casa’. Con ella se hizo muy conocido quien fuera una estrella infantil, Macaulay Culkin. La vida profesional de los niños prodigio suele ser breve: el cambio de voz, de físico en general, los condicionan. Y al llegar a la adolescencia se sienten perdidos, sin saber qué hacer. Fue lo que le ocurrió a este chico, ahora con cuarenta y cinco años, nacido en Nueva York en un hogar modesto, con dificultades económicas y desestructurado porque el padre de familia era un tipo agresivo que daba unas palizas descomunales al pequeño Macaulay. Todavía tiene éste algunas cicatrices de entonces. Pero ¿qué ha sido del actor que ganaba millones mientras sus progenitores querían arrebatarle su fortuna? ¿Cómo es que a los catorce años dejó el cine para estar errante unos años, sin saber a qué dedicarse y malviviendo con sus ahorros largo tiempo? Su vida sentimental fue inestable, con un matrimonio fallido y unos amores posteriores hasta que pudo alcanzar en tiempos recientes una posición serena y feliz.

Macaulay con Donald Trump

Sus padres no estaban casados. Y se llevaban mal. Christopher Cornelius era sacristán de una iglesia católica y la madre trabajaba de telefonista. Se divorciaron en 1995, cuando ya Macaulay era toda una estrella del cine infantil. Hasta entonces, sus comienzos habían sido casuales como actor, en lo que nunca había pensado en su corta edad. Pero con ocho años asistió a unas pruebas con un hermano mayor, azuzados por su padre, que los quería, por lo visto, verlos triunfar y vivir a su costa. Así es que, sin comerlo ni beberlo, Macaulay fue protagonista, digamos que a la fuerza.

En 4 años rodó diez películas

A los niños actores se los explota por la familia y los productores, amén de quienes también se aprovechan del dinero que dan sus películas. Le sucedería a Macaulay cuando con sólo diez años, en 1990 protagonizó la película que lo convirtió en un ídolo infantil: "Sólo en casa". Ya había hecho un par de películas e intervenido en una serie de televisión. Tal fue la respuesta en taquilla que hubo de rodar una segunda parte con idéntico título, una secuela que se dice en el argot. A la que siguió "My girl", en 1991. Y a continuación unas cuantas más. Con decir que en cuatro años intervino en una decena de títulos queda dicho todo, como "Niño rico", "El buen hijo" y otros.

La fama adquirida por el jovencito neoyorquino lo llevó a rodearse de gente famosa, como Michael Jackson, que conocía de sobra las películas de Macaulay. Entre ellos nació una sólida amistad. El actor visitó más de una vez Neverland, el casoplón de Jackson. Se rumoreaba que éste se rodeaba de niños lo que supuso que tal vez se aprovechara de ellos, lo que nunca pudo probarse. Macaulay se defendió cuando le preguntaron por el particular alegando que jamás Michael se le había insinuado. Pasados unos años él fue padrino de tres hijos del ídolo de la canción: París, Prince y Michael Jr.

Pero ¿qué pasó después? Pues lo previsto: que Macaulay dejó de ser un niño y pasó a estrenar la adolescencia a sus catorce años. Los productores se habían aprovechado de su aire inocente, tierno, gracioso, con el que se ganaba el cariño y admiración de espectadores de su edad, y también de mamás que iban al cine con sus hijos. Y al traspasar esa edad, Macaulay, como tantos otros en su papel, ya no gozaban de la misma atención.

Macaulay Culkin tampoco estaba por la labor de continuar sometido a la dureza de los rodajes. "Quería pasar más tiempo con gente de mi edad, ir a fiestas, divertirme…" O sea que, él mismo, aceptó de buen grado su retirada del cine. Podía vivir largo tiempo por sus ahorros. Pero tarde o temprano estaba claro que iba a echar de menos su época de gloria. Y al no conseguirlo, cayó en las drogas. Fue dilapidando lo mucho que había ganado. Nadie entre los actores infantiles había cobrado como él: siendo una estrella en 1994, ocho millones de dólares por protagonizar ‘Richie Rich’.

Ganó millones que sus padres querían administrar y lucrarse

Aparentando que deseaban ayudarlo y administrar cuanto había ganado hasta entonces, sus catorce años de edad, nada menos que alrededor de veinte millones de dólares, sus progenitores trataron de embaucarlo, pero él supo aceptar consejos de gente de su confianza eligiendo un albacea, que controlaría legal y honradamente aquel dinero ganado por Macaulay en sus películas. A partir de entonces, su vida dejó de interesar ya a las revistas cinematográficas; poco se supo de sus andanzas.

Probó también otra faceta artística: la musical, formando una banda con repertorio de canciones cómicas, haciéndose anunciar Pizza Underground.

Una desgraciada boda

Un ídolo como Macaulay debió tener infinidad de chicas de su edad, soñadoras para estar a su lado. No es preciso investigar los nombres de esas teenagers que lo querían para sí a temprana edad, cuando se confunde el amor con otros deseos. Y él, llegó el día que se decidió por una actriz, Rachel Miner, con quien se casó en 1998. Desgraciada unión que apenas duraría un par de años, divorciándose la pareja en el 2000.

Habían transcurrido varias temporadas, desde aquella retirada como actor a sus catorce años, cuando Macaulay tuvo necesidad de regresar a su profesión, bien por razones económicas o porque se lo pedía el cuerpo, que se dice. Sólo que ya se habían olvidado de él las productoras y hubo de empezar por el principio, como si no hubiera vivido la gloria de una estrella, como él había sido.

Con su mujer Brenda

En una palabra: hubo de adaptarse a pequeños papeles en películas de serie B, o independientes. Le salvó esa banda de rock que había fundado. Hubo de esperar unos años para poder ir recuperando siquiera una parte de su otrora popularidad.

Entre los años 2002 y 2010 se emparejó con otra actriz, Mila Kunis. Y en 2017 encontró a otra colega, Brenda Song, con quien sigue conviviendo, aunque sin papeles de por medio. Son padres de Dakota y Carson. Que sepamos, entrañablemente unidos.

Llegado 2020 Macaulay Culkin tuvo la fortuna de ser de nuevo protagonista de una serie de éxito, ‘American Horror Story’ de Ryan Murphy. En el Paseo de la Fama de Hollywood estampó sus dos manos en ese cuadrado que lo recuerda como una estrella. Fue en 2024 una de las voces de la película de Disney Zootrópolis 2 y últimamente ha protagonizado el filme de ciencia-ficción ‘Fallout’.

Tarde, pero ha recobrado buena parte de lo que fue como estrella infantil.