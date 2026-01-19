Chris Pratt, el actor odiado por la izquierda estadounidense que está casado con una Schwarzenegger

Esta semana en CelebriChic hablamos de Chris Pratt, que estrena Sin Piedad, dirigida por Timur Bekmambetov. En un futuro próximo, un detective (Pratt) es acusado de asesinar a su esposa. Tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la Jueza de la IA avanzada (Rebecca Ferguson), a la que él mismo defendió en su día, antes de que esta decida su destino.

Nacido en una familia humilde que llegó a pasar necesidades, entre los planes de la ahora estrella de Hollywood no estaba ser actor. Trabajó de camarero, cocinero ambulante o cortador de césped y durante un tiempo vivió en una furgoneta hasta que fue descubierto en un restaurante por la actriz Rae Dawn Chong, que le ofreció una oportunidad en Los Ángeles y le ayudó a conseguir su papel en la película Cursed Part 3 (2000).

Obtuvo papeles pequeños en series de televisión y películas discretas y tuvieron que pasar nueve años y muchas audiciones hasta que llegó al foco. Pratt alcanzó la fama de la mano de la serie Parks and Recreation y su carrera despegó de la mano del Universo Cinematográfico de Marvel: Guardianes de la Galaxia, 'Vengadores: Infinity War', 'Vengadores: Endgame', 'Thor: Love and Thunder', y el especial 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special'. Se introdujo en el universo de 'Jurassic World', ha puesto su voz en dos entregas de 'La LEGO película', 'Garfield' y 'Super Mario Bros', entre otros títulos.

En esCine repasamos su carrera y su faceta personal, marcada por un buen número de polémicas que incluyen acusaciones de homofobia por su participación en la Iglesia de Hillsong, malestar entre sectores progresistas de Estados Unidos por no significarse políticamente, el divorcio de Anna Faris o su matrimonio con Katherine Schwarzenegger, hija del actor y exgobernador republicano Arnold Schwarzenegger.

