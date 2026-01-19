Muere el célebre diseñador Valentino Garavani a los 93 años en su casa de Roma

El célebre diseñador italiano Valentino Garavani ha fallecido este lunes a los 93 años en su domicilio de la capital italiana. La noticia ha sido confirmada por la propia fundación del modisto, cerrando así un capítulo esencial en la historia de la alta costura internacional.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", reza el escueto comunicado emitido por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de sus redes sociales, sin ofrecer, por el momento, más detalles sobre las causas del deceso.

La nota oficial detalla además los actos para despedir al maestro. El velatorio se celebrará en Roma durante el miércoles y el jueves, mientras que el funeral tendrá lugar el próximo viernes a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, en Lombardía. A los 17 años se mudó a París para estudiar en dos escuelas reconocidas, donde fue aprendiz de Cristóbal Balenciaga, Jean Dessès (diseñador del vestido de novia de la reina Sofía) y Guy Laroche. En 1959 volvió a Roma y abrió su propio estudio con el apoyo de sus padres.

Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti

En 1960, conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convirtió en su socio y pareja sentimental. Ambos fundaron la Maison Valentino ese año. En 1962 debutó en la Alta Costura en el Palacio Pitti de Florencia. Su listado de clientas y amigas incluía musas, desde Jackie Kennedy, a quien vistió en varias ocasiones, incluida su boda con Onassis, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marisa Berenson, la princesa Diana, Rosario Nadal, Jennifer Aniston, Olivia Palermo, Anne Hathaway o Naty Abascal.

Máxima Zorreguieta vestida de Valentino

Además, vistió a varias novias royals como la princesa Marie-Chantal Miller en su boda con Pablo de Grecia, a Máxima Zorreguieta, en 2002, con Guillermo Alejandro de Países Bajos o a Magdalena de Suecia con Chris O' Neill.

Valentino Garavani hizo célebre el "rojo valentino"

Conocido como "el emperador de la moda", Valentino se retiró en 2008, y le sucedieron otros diseñadores como Alessandra Facchinetti, Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, y desde abril de 2024, Alessandro Michele.