Menú
Corazón

La tierna historia de amor de Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith, blanco de las burlas tras 25 años de casados

La pareja se conoció en 1994 durante una fiesta y este año celebran las bodas de plata formando uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Los actores han envejecido con dignidad y sin miedo al paso del tiempo, algo por lo que inexplicablemente se han convertido en objetivo de comentarios crueles en redes sociales.

1 / 15

En agosto de este año, Pierce Brosnan y Keely Shaye Smith celebran 25 años y pueden decir con orgullo que su matrimonio es uno de los más estables de Hollywood.

2 / 15

Se conocieron en 1994 durante una fiesta en México y el flechazo, tal y como han desvelado en más de una ocasión, fue instantáneo. "Nada más verle me resultó un hombre muy cautivador, alto, moreno y guapo. Llamaba la atención de todos y tenía un brillo especial en los ojos… Ahí entendí por qué las mujeres lo encontraban tan sexy", reveló entonces la actriz y presentadora estadounidense.

3 / 15

Cuando se conocieron, el actor irlandés pasaba por uno de sus mejores momentos profesionales tras convertirse en el nuevo James Bond de Hollywood. En cambio, tres años antes, había perdido a su mujer, la actriz australiana Cassandra Harris y madre de su primer hijo.

4 / 15

Al quedarse viudo, el intérprete de Goldeneye adoptó a los dos hijos de Harris, Christopher y Charlotte. Ella murió años más tarde de cáncer como su madre. Keely se ha mantenido a su lado en las adversidades y le ha ayudado a sobrellevar las tragedias que han sacudido su vida. 

5 / 15

"Encontré una gran mujer en Keely Shaye, única. Ni aunque buscara un millón de veces encontraría a alguien tan bueno. Ella siempre fue muy amable y compasiva y me acompañó en mi duelo por Cassie", reconoció el actor.

6 / 15

La pareja, durante un cariñoso momento capturado en Cádiz, cuando Brosnan se encontraba grabando Muere otro día (2002) en nuestro país.

7 / 15

Celebraron su boda en la Abadía de Ballintubber, en Irlanda, un santuario del siglo XIII que fue decorado con cientos de velas y arreglos florales de rosas, lirios y lavanda. La fiesta continuó en el castillo de Ashford y estuvieron acompañados por 120 invitados. Tienen dos hijos en común: Dylan, nacido en 1997, y Paris, en 2001. 

8 / 15

"Viví un gran matrimonio que tuvo un triste final, pero tuve la suerte de encontrar el amor de nuevo. Creo que estábamos destinados a encontrarnos y por eso le doy gracias a Dios todos los días. Amo de Keely su vitalidad y su pasión", dijo de ella en 2018. Con el paso del tiempo, sus posados y apariciones públicas no han perdido ni un ápice de romanticismo.

9 / 15

La fama y la exposición pública también les han jugado malas pasadas. A pesar de estar muy enamorados y tener una bonita familia, el auge de las redes sociales trajo consigo las burlas de algunos usuarios, especialmente hacia Keely por su aumento de peso.

10 / 15

Cada cierto tiempo hay quien compara fotos antiguas de la pareja con algunas más actuales y bromea con que el matrimonio destroza la apariencia física.

11 / 15

A pesar de todo, cada vez es más habitual ver a usuarios defender a la pareja y muchas menos críticas. Los fans recuerdan que ambos "han ganado la lotería de la vida" y que la superficialidad de Hollywood y la sociedad actual no ha podido con su relación. 

12 / 15

En 2024, cuando cumplieron 30 años juntos, el actor no dudó en gritar a los cuatro vientos lo que sigue sintiendo por su mujer. "El 8 de abril de 1994 fue mi día de suerte. ¿Cómo iba a saber que ese día iba a entrar en tu vida, que mi destino estaba a punto de cambiar para siempre? ¡Feliz 30º aniversario! El tiempo vuela en las alas del amor", escribió en las redes sociales.

13 / 15

"Keely y yo nos amamos y tenemos la suerte de tenernos como compañeros en esta vida. Hemos forjado una buena vida con trabajo duro y perseverancia", confesó. ¿Cuál es el secreto de su matrimonio? Según Brosnan, "se trata simplemente de resolver un problema tras otro, ya sea la lavadora, hasta dónde llegarán las finanzas o cuáles son tus sueños".

14 / 15

Keely Shaye, discreta y trabajadora, ha sabido llevar la gran fama de su marido, uno de los hombres más deseados de la industria durante años. Después de protagonizar algunos papeles pequeños en televisión y cine durante la década de 1980, Keely optó por dedicarse al periodismo y al cine documental.

15 / 15

Los fans del matrimonio lo tienen claro y les defienden con firmeza: "Su mujer es muy guapa, inteligente, una compañera amorosa y una madre ejemplar. ¿Qué tiene de malo su imagen? Así es el amor para toda la vida... Disfrutadlo. Es difícil encontrarlo pero ellos lo han hecho".

Temas

Recomendamos