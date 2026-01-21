Críticas a Meghan Trainor por recurrir a la gestación subrogada tras adelgazar 28 kilos

Meghan Trainor anunció a través de su perfil de Instagram el nacimiento por gestación subrogada de su tercera hija junto a su marido Daryl Sabara, una niña a la que han llamado Mikey Moon. "Nuestra pequeña finalmente llegó al mundo gracias a nuestra increíble madre sustituta. Estamos eternamente agradecidos a todos los médicos, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño", comienza.

"Tuvimos infinitas conversaciones con nuestros médicos durante este proceso y esta fue la forma más segura de seguir creciendo en nuestra familia. Estamos locamente enamorados de esta preciosa niña. Riley y Barry están tan emocionados que incluso pudieron elegir su segundo nombre. Ahora vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia. ¡Os queremos a todos!", escribió la cantante junto a una foto de ella desnuda con su hija en el pecho y otras imágenes familiares.

La intérprete de Made You Look ha recibido multitud de felicitaciones, aunque también algunas críticas por la forma en que ha nacido su hija. Más allá del debate sobre la utilización de la gestación subrogada, una práctica que en Estados Unidos es cada vez más común, los comentarios negativos se han centrado en los rumores que afirman que Trainor no ha querido quedarse embarazada para no engordar después de haber perdido 28 kilos en el último año.

Las críticas hacia la artista estadounidense son habituales desde hace varios meses, ya que en su primer gran éxito, All About That Bass, cantaba sobre lo orgullosa que se sentía por no tener un cuerpo normativo delgado. Como menciona en su mensaje, la decisión de recurrir a una madre sustituta se tomó por motivos médicos y por seguridad. En una antigua entrevista con Entertainment Tonight, Trainor reconoció que tras pasar por dos embarazos decidió cuidar al máximo su salud, ya que desarrolló diabetes gestacional.

Ahora siente que tiene "un aspecto increíble" gracias a una rutina de entrenamiento de fuerza al menos tres veces por semana y una buena alimentación marcada por la limitación de gluten y lácteos en su dieta. "Estoy obsesionada con las hormonas, con la digestión... Solo quiero sentirme bien", dijo la intérprete en una entrevista, reconociendo que este cambio de hábitos estuvo acompañado por el uso de Mounjaro, una inyección GLP-1 de la familia del Ozempic que nació como tratamiento para la diabetes y que se ha convertido en el medicamento estrella para la pérdida de peso.

Trainor, en una imagen de 2015

Meghan Trainor y el actor Daryl Sabara se casaron en 2018 coincidiendo con el 25º cumpleaños de la cantante. Su primer hijo, Riley, nació en 2021, mientras que el mediano, Barry, llegó al mundo en 2023.