Julio Iglesias y su servicio doméstico, protagonistas, muy a su pesar, de las revistas de los miércoles

Julio Iglesias ocupa buena parte de las informaciones que este miércoles ilustran las revistas del corazón. Hola, siempre más institucional (y la única publicación que, hasta el momento, ha tenido acceso al cantante) explica cómo va a ser la estrategia judicial del artista, basándose en el escrito presentado por el abogado del cantante ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En Semana tiran de chascarrillo: "¿Truhán o señor?", se preguntan. Y en Diez Minutos publican varias fotos de archivo realizadas en 2010 en las que vemos al artista bañándose en una playa caribeña junto a media docena de señoras en muy buena forma física. Se supone que son parte de ese servicio doméstico que rodea a Julio Iglesias en sus diferentes casas, aunque el hecho de publicar estas fotos es bastante tendencioso porque no aporta nada a la investigación en curso.

La despedida de Irene de Grecia, protagonista de las portadas del miércoles

Todas las revistas dedican espacio en sus portadas de este miércoles a Irene de Grecia, fallecida y velada en Madrid por la mayor parte de la familia real y de la familia del rey. Hola ha elegido la fotografía en la que Felipe VI consuela a su madre, la reina Sofía, durante el velatorio celebrado en Madrid. Sentadas a su lado, la reina Letizia y la princesa Leonor. Diez Minutos se ha quedado con la imagen en la que la abuela y la nieta abandonan la capilla ardiente. La heredera al trono protege a doña Sofía con su paraguas y con su cariño.

Después, en páginas interiores, todas las publicaciones homenajean a la hermana de Sofía de Grecia con imágenes de archivo y con detalles inéditos. Por ejemplo, cuenta Hola que la reina emérita se encargaba de las citas médicas de Irene, a la que no dejó sola desde que le fue diagnosticado deterioro cognitivo en 2022.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, cena con 'el Turronero' en el restaurante de Ramón Freixa

Lecturas publica imágenes exclusivas de la cena de la que disfrutaron Luis Miguel y Paloma Cuevas hace unos días en Madrid, en el restaurante de Ramón Freixa, que se ha convertido en el local de moda.

La pareja ocupó un reservado que compartió con José Luis López "El Turronero", uno de sus amigos íntimos y, en el pasado, empleador de Paloma. La relevancia de las imágenes radica en que es la primera vez que vemos a Luis Miguel y a Paloma juntos en año y medio. Más discretos, imposible.

La vivienda de Ilia Topuria, a examen

Semana ha entrado en la casa que Ilia Topuria tiene en Madrid, en la urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte. Se trata de una vivienda moderna de 1.000 metros cuadrados sobre una parcela de casi tres mil que se construyó en 2018 y que cuenta con todo tipo de comodidades, además de un importante sistema de seguridad.

La revista asegura que la mansión está a la venta. El complicado divorcio que están viviendo Ilia y su ya ex, Georgina Uzcategui, ha hecho que la pareja quiera deshacerse de la vivienda, por la que piden 2.980.000 euros.

Alfonso Díez recuerda a Cayetana de Alba en el aniversario de su muerte

Semana recupera un acto que ha pasado inadvertido en estos días en los que Julio Iglesias lo ha inundado todo: la misa en recuerdo de Cayetana de Alba. Se cumplen 11 años de la muerte de la duquesa y Alfonso Díez la sigue recordando con cariño.

"Era muy de verdad, hasta cuando se enfadaba", dice el duque viudo, que va a participar con una ponencia en el ciclo de conferencias que se está organizando sobre la duquesa.

Cóctel de noticias

Claudia Stilianopoulos habla en Hola de su ruptura con Ernesto de Hannover. Aprovechando que la artista ha creado una escultura para Aldeas Infantiles SOS y FundaciónSol, Claudia explica en la revista que aunque se han distanciado, el alemán "sigue siendo una persona importante en su vida". "Lo cuido y nos cuidamos", añade.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores vuelven a citarse en Madrid. Hola publica nuevas fotos de la pareja del invierno durante una jornada de compras por la capital, que es una prueba de fuego para toda pareja.

Roberto Leal y su madre, portada de Semana. Hijo y madre acaban de presentar programa y comparten confidencias con la revista.

Hola pone rostro a Alejandra Cortina Cué. La hija de Alberto Cortina y Elena Cué ya acude con su madre a los eventos. La joven acaba de celebrar su mayoría de edad y comparte ropero con su progenitora.

Simeón, el hijo de Kalina de Bulgaria y Kitín Muñoz, ya tiene el título de Shaolin Kung Fu. El joven príncipe es, leemos en Hola, el único alumno occidental que ostenta este título, que le aporta un nuevo nombre chino: "Si Miao Tian". Ahora es experto en artes marciales y hace cosas como entrenar con el Látigo de Nueve Secciones.

