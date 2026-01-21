Javier Ambrossi habla tras la ruptura con Javier Calvo: "Todo está perfecto" y queda "mucho por delante"

Javier Calvo y Javier Ambrossi han puesto fin a su relación sentimental tras más de una década, aunque la separación no afecta a su faceta laboral. Tal y como dejaron claro desde el primer momento, su relación sentimental acababa pero como pareja profesional, ya que no piensan dejar de crear y trabajar juntos. Ambos continúan al frente de la productora 'Suma Content', manteniendo sus proyectos en común sin alteraciones.

Los creadores acudieron juntos a los Premios del Cine Europeo en la capital alemana, mostrando normalidad antes del estreno de su película 'La bola negra'. La complicidad se mantiene intacta en el ámbito de la industria pese al cambio en su vida personal. Javier Calvo aseguraba que era un tremendo honor estar ahí presentes, "en un lugar tan imponente, en unos premios tan importantes" y estar rodeados de "tantísimo talento del cine que admiramos".

De regreso en España, fueron captados en la terminal de llegadas para celebrar el 35 cumpleaños de Javier Calvo este miércoles. Ambos intentaron pasar inadvertidos vistiendo ropa oscura y gorras ante la presencia de los fotógrafos, aunque Javier Ambrossi atendió a los medios confirmando que la relación con su expareja es excelente. "Todo está perfecto", aseguró con una sonrisa, subrayando que les queda "mucho por delante" en el terreno cinematográfico y que se sienten orgullosos del sector nacional.