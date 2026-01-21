Quién es Carla Virgós, la 'Shark girl' que puede haber conquistado a Álex González: las pistas de su viaje a Indonesia

Álex González ha vuelto a ser el centro de los rumores, sin embargo, al igual que siempre que se trata de su vida personal, ha preferido no decir nada y dejar que hablen las imágenes.

El actor ha comenzado el año lejos de los focos, en Indonesia, compartiendo en redes sociales imágenes de playas paradisiacas, comida exótica y momentos de calma y tranquilidad disfrutando de las increíbles vistas. Sin embargo, lejos de ser un viaje en solitario, como aparentemente se puede pensar al ver sus fotos, parece que estaba mucho mejor acompañado de lo que podríamos imaginar.

Desde que el pasado septiembre se diera por terminada su relación con Camila Rojido (ambos se dejaron de seguir en las redes sociales), una ruptura tan discreta como fue su historia, el actor había mantenido su vida sentimental en segundo plano. Sin embargo, las redes sociales, siempre atentas, han vuelto a poner su nombre en el centro de los rumores al relacionarlo con Carla Virgós, creadora de contenido y conocida en Instagram como Shark girl.

No hay fotos juntos ni posados oficiales, pero sí coincidencias difíciles de pasar por alto: mismos paisajes, mismos restaurantes, entrenamientos idénticos y hasta cocos compartidos en el mismo bar. Unas "casualidades" que muchos han interpretado como un posible principio de algo.

Carla Vigos, influencer y amante de la naturaleza

Pero, ¿quién es la nueva ilusión del actor?, Carla Virgós, amante del mar, el deporte y la aventura, suma más de 62.000 seguidores y lleva años compartiendo su pasión por los tiburones y la naturaleza. Combina su faceta de influencer con proyectos vinculados al turismo submarino y la conservación marina. Aventurera, deportista y con una trayectoria profesional ligada al ámbito tecnológico, parece que ha empezado el año de la mejor forma posible.

"Me siento tan agradecida por este dulce comienzo de 2026" o "Estar rodeado de gente que se siente bien por estar cerca, y despertarte emocionado por tu vida", son algunas de los cometarios que ha ido poniendo en sus redes, haciendo ver, de forma natural, que se encuentra en su mejor momento.