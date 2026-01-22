Ana Mena y Óscar Casas derrochan complicidad en el estreno de la película donde se enamoraron

Ana Mena y Óscar Casas han sido las estrellas de la premiere de la película Ídolos, que ha contado con la asistencia de sus protagonistas y el director, Mat Whitecross. Se trata del primer largometraje de ficción centrado en el universo de MotoGP.

La pareja ha mostrado una gran sintonía ante las cámaras, asegurando atravesar uno de los momentos profesionales más dulces de sus vidas. "Estamos muy felices, muy nerviosos", confesó la artista sobre su debut en la gran pantalla.

Óscar ha calificado el trabajo como "muy intenso", extendiéndose el rodaje durante casi cuatro meses. Casas destacó la "adrenalina constante" vivida durante la grabación de esta producción deportiva. Para la cantante ha supuesto "un regalo" participar en el proyecto, donde además conoció a su actual pareja. El propio Óscar admitió que fue en el set donde "empezó todo" y tuvo la suerte de conocer a Ana.

Para este estreno, la cantante ha lucido un vestido de lentejuelas plateadas, escote corazón y corte sirena de Redondo Brand. Un estreno que no se han querido perder Mario, Christian y Sheila Casas, que ha sorprendido con un pantalón con transparencias, aplicaciones brillantes y encaje. Tampoco se han querido perder el estreno José María Almoguera, acompañado de María ‘la Jerezana’; el actor Adrián Lastra o las actrices Paula Prendes o Daniela Blasco.

Aunque evitaron profundizar en su vida privada, el actor no dudó en alabar el futuro de su compañera, anticipando la llegada de un "discazo" y nuevos proyectos profesionales.