Carolina Monje da la bienvenida a Macarena, su segunda hija con Álex Lopera

Carolina Monje vuelve a estar en uno de los momentos más dulces de su vida. La diseñadora ha dado la bienvenida a su segundo hijo junto a Álex Lopera, una preciosa niña que como ella misma ha compartido se llama Macarena Lopera Monje y nació el pasado 18 de enero.

Ha sido ella misma quien ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, con una imagen llena de ternura de la recién nacida y otra muy especial de Íñigo, su hijo mayor, conociendo a su nueva hermanita, tranquila y dormida: "Cuando pensábamos que el amor había alcanzado su máxima forma con tu hermano, llegaste tu para mostrarnos que no conoce límites, gracias por escogernos".

Desde que se alejó del foco mediático tras el fallecimiento de Aless Lequio en 2020, Carolina ha optado por una vida discreta, centrada en reconstruir su vida alejada de los focos. En 2022 rehízo su vida sentimental junto al empresario catalán Álex Lopera, con quien se casó en una íntima ceremonia celebrada en la Costa Brava en el otoño de 2023.

La pareja estrenó paternidad el 8 de enero de 2025 con el nacimiento de Íñigo y, apenas unos meses después, anunciaba que la familia volvería a crecer. Lo hicieron de forma emotiva y cercana en redes sociales, compartiendo un 'gender reveal' en el que su pequeño fue el gran protagonista y confirmando que esperaban una niña.

Hace solo unas semanas, Carolina reaparecía ante las cámaras mostrando su avanzado embarazo y confesando, ilusionada, que el momento estaba muy cerca. Ahora, con una sencilla publicación en Instagram, ha confirmado que la pequeña ya está en casa y que tanto ella como su hija se encuentran perfectamente.