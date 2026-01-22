Jessica Bueno oficializa su relación con Roberto Mendoza en un desfile en Sevilla

Aunque su historia de amor con Roberto Mendoza se consolida, Jessica Bueno prefiere ser cauta. No obstante, ha dado un paso al frente asistiendo por primera vez junto al músico a un acto público: el desfile de la firma 'La Parrala' en la pasarela We Love Flamenco celebrada en el hotel Alfonso XIII de Sevilla.

A pesar de la complicidad mostrada entre bambalinas, la maniquí optó por posar sola ante los medios. Allí se sinceró sobre su nueva ilusión, confesando su deseo de ir con calma para evitar "los errores" cometidos en sus relaciones con Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo.

"Estoy conociendo a una persona, vivo el presente", declaró con una sonrisa. Bueno insistió en que su pasado le obliga a ir con pies de plomo y reiteró su intención de no cometer los mismos errores que en anteriores etapas de su vida sentimental.

Sobre las especulaciones que vinculaban a su pareja con el padre de su hijo mayor, aclaró que seguirse en redes sociales no implica amistad real. Asimismo, respondió a las ironías de Luitingo sobre formar una banda: "Estoy acostumbradísima a que siempre se saque la puntillita de todo", afirmó, destacando que su felicidad proviene de su trabajo personal.

Por otro lado, Kiko Rivera también ha rehecho su vida tras su ruptura con Irene Rosales. Respecto a si el hijo que tienen en común conoce a la nueva pareja del DJ, la modelo fue tajante: "Eso forma parte de la vida del padre de mi hijo". Aseguró confiar plenamente en las decisiones de su expareja respecto al bienestar del menor.