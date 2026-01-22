La elegancia de María Belén Ludueña, mujer de Jorge Macri y 'primera dama' de Buenos Aires que se encuentra en Madrid

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra en Madrid junto a su mujer María Belén Ludueña. El regidor argentino se reunió el pasado lunes con Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos, sede del gobierno autonómico, para profundizar la cooperación y el trabajo conjunto entre Buenos Aires y Madrid. "Con Ayuso gobernamos grandes ciudades que son el corazón económico, político y cultural de nuestros países. Nos unen valores, una cultura, un idioma y una historia, pero también una visión de respeto por el orden, la propiedad y la libertad individual de nuestros ciudadanos", sostuvo Macri tras el encuentro con la presidenta madrileña.

Mientras Macri refuerza los lazos políticos entre regiones, su mujer cuenta con una agenda propia en la que destacan labores solidarias. Este jueves visitó la campaña para repartir alimentos en el Banco del Bebé organizada por la Fundación Madrina, que estará en la madrileña Plaza de San Amaro tanto este jueves como el viernes 23 de enero. Ludueña conoció de primera mano la labor de los voluntarios y se detuvo a ayudar en la causa.

La presentadora de televisión, embarazada de su primer hijo junto a Jorge Macri a los 39 años, aprovechó también para hacer turismo por Madrid y fotografiarse en algunos de los lugares en los que paró, como el restaurante francés Relais de Paris de la calle Velázquez. La argentina dio una lección de estilo abrigándose con prendas clásicas y atemporales sin perder la elegancia.

Ludueña junto a Conrado Giménez, fundador de la Fundación Madrina

Nacida en Buenos Aires en 1986, es licenciada en Derecho aunque en la actualidad ejerce como periodista y presentadora de televisión. En 2017 conoció a Jorge Macri, primo del expresidente argentino Mauricio Macri, durante una entrevista en el programa Podemos Hablar, de Canal 26. Una vez finalizada la charla, ambos se sacaron un selfie en el estudio y Jorge aprovechó para pedirle su número, que le mandara la foto y ya de paso, una cita.

La periodista fue reticente al principio, especialmente por la diferencia de edad de más de 20 años que les separa, pero decidió dejarse llevar. "Lo que me dio Jorge en mi vida fue mucho equilibrio y mucha templanza. Cuando le conocí tenía 33 años, tuve otras relaciones, pero me di la oportunidad de conocerle después de todos los prejuicios", reconoció en una entrevista con el diario La Nación. Fue el periodista Eduardo Feinmann quien terminó de convencerla: "Me dijo que era un tipazo, buena gente y que me animara a conocerlo. Luego fui a su casa y me quedé porque me sentí muy bien".

La pareja se casó en noviembre de 2022 en una ceremonia civil en La Rural de Palermo, en Buenos Aires. Entre la lista de invitados destacaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, la modelo Pampita o la presentadora Mirtha Legrand. El pasado 16 de noviembre María Belén anunció en redes sociales que está embarazada. "¡Mientras mamá trabaja, el bebini se asoma!", escribió junto a una fotografía en la que ya asomaba su incipiente barriguita.