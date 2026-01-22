Mario Casas se rinde ante la historia de amor de Óscar y Ana Mena: "Quiero ser como ellos"

La familia Casas fue la gran protagonista de la alfombra roja de la première de Ídolos, la película que no solo ha supuesto un nuevo reto profesional para Óscar Casas, sino que también ha puesto en su camino a Ana Mena y ha hecho que surja una bonita historia de amor.

Entre los asistentes, como es habitual siempre que se juntan los hermanos, Mario Casas acaparó las miradas de los periodistas, y aunque prefiere esquivar las cámaras y centrarse en su profesión no ha dudado en reaparecer para apoyar a la pareja, a la que ha dedicado unas palabras de orgullo y admiración.

"Feliz de acompañar a mi hermano, acompañar a Ana, a la familia y muy contento con ganas de ver la peli que no la he visto todavía. Me hablan maravillas, me dicen que es una producción increíble y viendo a ver que han hecho, porque la verdad es que Óscar se deja la vida en cada proyecto" comentó a su llegada al estreno en compañía de sus hermanos Sheila y Christian Casas, evitando por el momento oficializar ante las cámaras su relación con Melyssa Pinto, la influencer con quien hace meses mantiene una relación bastante discreta.

Mario, que sabe bien lo que implica sacar adelante un proyecto cinematográfico, confesó que en casa son exigentes y muy sinceros entre ellos. "Es verdad que nosotros somos los más críticos, somos bastante sinceros, nos gusta ser realistas. Les pasa conmigo y nosotros hacemos lo mismo. Y Sheila es la más sincera de todos" . Aun así, no dudó en reconocer el esfuerzo de Óscar: "Hacer una película ya es muchísimo, y él se deja la vida en cada trabajo".

Un amor que traspasa pantallas

También adelantó que siente una curiosidad especial por ver en pantalla la química entre Óscar y Ana, conscientes de que durante ese rodaje surgió algo más que una historia de ficción. "Yo tengo mucha curiosidad por ver a Óscar y a Ana. Ver las miradas... se va a ver qué sucedía ahí" ha confesado. "Es muy bonito que algo se quede siempre en pantalla y es el mejor recuerdo que uno puede tener y más ellos dos, que son increíbles".

Con su habitual sentido del humor y su cercanía con la prensa, el actor no escatimó en halagos hacia la pareja. Tras verlos recientemente en la promoción de su película en "El Hormiguero", los definió entre risas como "el rey y la reina del colegio": "Yo los veía ayer en 'El Hormiguero', lo estábamos viendo la familia y digo, 'hostia, es que son el rey y la reina del colegio. ¿Saben los que salían del baile? Son ellos, o sea... Pero ellos dos eran como perfectos, los veía y digo, es que quiero ser ellos" comentaba entre risas.

Más allá de las bromas, Mario quiso destacar la madurez de ambos: jóvenes, trabajadores y con la cabeza bien amueblada, cualidades que, según él, los hacen dignos de admiración, "yo a lo mejor he metido la pata en otras cosas, él ya no, él es un chaval con la cabeza... igual a Ana. Son dos chavales que tienen la cabeza muy bien amueblada, que trabajan mucho, y que son de admirar, porque al final son muy jóvenes, con mucho a sus espaldas ya, y es muy bonito", confesaba.