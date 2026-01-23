La extraña belleza de Cristina Piaget: de icono de la moda en los 90 a personaje estrella de Telecinco
Cristina Piaget es uno de esos nombres que evocan la elegancia de la época dorada de las pasarelas españolas, pero cuya trayectoria esconde una profundidad artística que va mucho más allá de una simple imagen de revista. Tras ser un icono de los 90 y transitar por el cine y el teatro, su entrada en Gran Hermano Dúo (GH Dúo 4) en 2026 marca el regreso inesperado de una mujer polifacética que, tras años de retiro rural y espiritual, ha decidido volver al foco público para mostrar su faceta más humana.
Raíces artísticas y formación temprana
Nacida en Madrid en 1969, Cristina es hija de Paul Piaget, un conocido actor de spaghetti westerns. Esta herencia influyó en su vocación, comenzando su formación en el Real Conservatorio de Danza Clásica de Madrid cuando aún era una niña, lo que le otorgó la disciplina que marcaría su carrera profesional.
Un giro familiar drástico
A los 14 años, la muerte de su padre cambió su vida. La familia pasó de un entorno acomodado a tener dificultades económicas, lo que obligó a vender la finca familiar en el sur y motivó a Cristina a empezar a trabajar a una edad muy temprana para ayudar económicamente en casa.
Pionera en el mundo de la moda
Con solo 16 años, hizo historia al convertirse en la primera modelo en protagonizar la portada de la edición española de la revista ELLE. Este hito la catapultó al circuito internacional, convirtiéndola en una de las "tops" españolas más relevantes de la década de los 90.
Musa de grandes diseñadores
Su elegancia y versatilidad la llevaron a desfilar para las firmas más prestigiosas del mundo, como Christian Dior, Yves Saint Laurent, Valentino y Paco Rabanne. Además, fue el rostro de campañas internacionales icónicas para marcas como Campari, Danone y las gafas de Paco Rabanne.
Políglota y formación internacional
A diferencia de muchas modelos de su época, Cristina se preocupó por una formación intelectual sólida. Habla cinco idiomas, lo que le facilitó trabajar en mercados diversos, y estudió en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) para perfeccionar su técnica actoral.
Salto a la interpretación y el teatro
Aunque ya había hecho apariciones de niña, su debut serio en las tablas fue en 1997 con la obra Ruinas. A partir de ahí, desarrolló una carrera teatral sólida, trabajando con compañías vanguardistas como La Fura dels Baus y Els Comediants, llegando a interpretar a Gala en un proyecto con guion de Salvador Dalí.
Trayectoria cinematográfica nacional e internacional
Ha participado en numerosas películas, desde producciones españolas como Los gusanos no llevan bufanda (1992) hasta cintas internacionales de género como La monja (2005) o Autopsia de un alien (2006). Su filmografía incluye más de una decena de largometrajes y cortometrajes premiados.
Presencia en la televisión antes del reality
Antes de entrar en la casa de Guadalix, Cristina ya era un rostro conocido en la pequeña pantalla por series como Esencia de poder y Centro Médico. Incluso participó recientemente en la adaptación de Netflix Un cuento perfecto, demostrando que nunca abandonó su profesión de actriz.
Retiro al mundo rural y el yoga
Antes de su regreso televisivo en 2026, Piaget llevaba años alejada del ruido mediático. Se trasladó a vivir a un entorno rural en la provincia de Ávila, donde se reinventó profesionalmente como profesora de yoga, buscando una vida más tranquila y conectada con la naturaleza junto a su hijo.
El desafío de los trastornos alimenticios
Durante su reciente participación en el reality, Cristina se sinceró en su "curva de la vida" sobre los momentos más oscuros de su etapa como modelo. Reveló que sufrió bulimia debido a la presión profesional por mantener unos cánones físicos estrictos y la soledad que sentía a pesar de su gran éxito internacional.