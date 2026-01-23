La extraña belleza de Cristina Piaget: de icono de la moda en los 90 a personaje estrella de Telecinco

10 / 10

El desafío de los trastornos alimenticios

Durante su reciente participación en el reality, Cristina se sinceró en su "curva de la vida" sobre los momentos más oscuros de su etapa como modelo. Reveló que sufrió bulimia debido a la presión profesional por mantener unos cánones físicos estrictos y la soledad que sentía a pesar de su gran éxito internacional.