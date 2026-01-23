Las cinco mentiras que dinamitan el relato de Brooklyn Beckham contra sus padres

La guerra en el clan Beckham ha alcanzado un punto de no retorno este mes de enero de 2026, tras el demoledor comunicado de Brooklyn Beckham en el que acusaba a sus padres, David y Victoria, de manipulación, control excesivo y de intentar "arruinar" su matrimonio con Nicola Peltz desde antes de la boda. Sin embargo, lo que parecía un relato de liberación personal ha comenzado a agrietarse bajo el peso de las contradicciones y las voces que, desde el entorno más íntimo de la familia y el sector de la moda, tildan sus palabras de falsas o, como mínimo, de profundamente sesgadas.

El principal foco de conflicto y donde más incoherencias se han detectado es el ya famoso "incidente del vestido de novia". Brooklyn ha vuelto a sostener que su madre, Victoria, canceló la confección del vestido de Nicola en el último minuto ("en la hora once"), obligándola a buscar un diseño de Valentino de urgencia. No obstante, fuentes cercanas al taller de Victoria Beckham y periodistas especializados que cubrieron el enlace han salido al paso para desmentir esta versión. Según informan fuentes internas de la firma a medios como People, fue el equipo de Nicola quien dejó de responder a las llamadas del taller de Victoria, y no al revés. La narrativa victimista de Nicola en este aspecto choca con los registros de tiempos de la industria, donde un diseño de alta costura de Valentino no se improvisa en cuestión de días si realmente hubo un "plantón" de última hora.

Otro punto de fricción que ha levantado ampollas es la acusación de Brooklyn sobre el "secuestro" del primer baile en su boda. El joven asegura que su madre obligó a Marc Anthony a llamarla al escenario para bailar con él, quitándole el momento a su esposa y bailando de forma "inapropiada y humillante". Ante esto, han surgido voces discordantes entre los propios invitados. Mientras algunos confirman el momento incómodo, otros testigos presenciales aseguran que el baile estaba protocolizado y que Brooklyn parecía disfrutarlo en su momento, lo que sugiere una "reescritura" de sus recuerdos influenciada por su actual distanciamiento. Además, su hermano menor, Cruz Beckham, ha sido el más vocal a la hora de cuestionar la veracidad de Brooklyn. Cruz desmintió públicamente que sus padres le hubieran dejado de seguir en redes sociales, aclarando que fue Brooklyn quien bloqueó a toda la familia de madrugada: "Ellos se despertaron bloqueados, al igual que yo. Pongamos los hechos en orden", sentenció el joven de 20 años.

Las acusaciones de Brooklyn sobre un presunto intento de "soborno" para que renunciara a los derechos de su nombre antes de la boda también han sido recibidas con escepticismo en los círculos financieros de Londres. Expertos en la marca "Brand Beckham" señalan que es incoherente que David y Victoria intentaran arrebatarle el nombre a su propio heredero cuando su estrategia siempre ha sido la expansión familiar. Las fuentes sugieren que lo que Brooklyn describe como un "atropello" fue en realidad un intento de proteger su patrimonio ante el contrato prematrimonial con los Peltz, una familia con una fortuna muy superior a la de los Beckham. Estas voces apuntan a que Brooklyn podría estar confundiendo —voluntariamente o no— asesoramiento legal protectivo con control parental.

Finalmente, la afirmación de Brooklyn de que su ansiedad ha desaparecido por completo desde que cortó lazos con sus padres ha sido cuestionada por su propio historial de declaraciones. Hace apenas un año, el joven atribuía su bienestar a la cocina y a su vida en Estados Unidos, sin mencionar esta supuesta opresión.

La aparición de estas "mentiras" o inconsistencias ha dividido a la opinión pública: mientras unos ven a un joven valiente que se sacude el yugo de una familia obsesionada con la imagen, otros escuchan el eco de un relato dictado por su familia política. Con una orden legal de no contacto de por medio, la brecha parece insalvable, especialmente cuando los propios hermanos de Brooklyn han comenzado a señalar públicamente que su versión de la historia no se ajusta a la realidad que ellos vivieron.