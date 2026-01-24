Gran Canaria se prepara para la elección de Miss World Spain 2026

La isla de Gran Canaria y la localidad de San Bartolomé de Tirajana serán testigos de la elección de Miss World Spain 2026, y la ganadora será la que nos represente en el concurso internacional MISS MUNDO 2026. La concentración y la gala final se realizarán en el Grupotel Hotels & Resort y la Sala Garbo's. Allí acudirán las bellas candidatas desde el 14 al 19 de abril. La noticia se ha dado a conocer en el stand de Fitur de la mencionada isla de la mano de Ylenia Vega, concejala de Festejos y Eventos de dicha localidad. Cres del Olmo, presidente de la Organización Nuestra Belleza España, y Ana Pilar Suárez, responsable del comité organizador de Gran Canaria.

La final tendrá lugar el 18 de abril, donde la Miss saliente, la tinerfeña Corina Mzarek, entregará su corona. Entre las pruebas a realizar por las candidatas se incluyen: Deporte, talento, top model, multimedia, proyecto social y la de traje típico.

Este concurso es el más antiguo de todos los certámenes de belleza, con más de 60 años de vigencia y estará dirigido por Cres del Olmo. Entre las españolas más destacadas están Carmen Cervera, segunda dama de honor en 1961, Bárbara Rey, finalista en 1971, Lorena Bernal, finalista en 1999, Carla Barber, finalista en el 2011, Mireia Lalaguna, la primera y única española en conseguir alzarse con el título en el año 2015, y Paula Pérez, finalista en el 2023.