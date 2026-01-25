Así han cambiado los protagonistas de 'High School Musical' cuando se cumplen 20 años de su estreno en televisión

1 / 10

Zac Efron

Con tan sólo 19 años, Zac Efron dio vida al capitán de los Wildcats, el jugador de baloncesto más querido de Disney Channel, Troy Bolton. Se convirtó rápidamente en un fenómeno Disney, y con ello, en un icono juvenil que conquistó a una generación. También realizó películas como Hairspray (2007), 17 otra vez (2009), pero después de la gran exposición mediática siendo a penas un adolescente, reconoció públicamente que tuvo problemas con las drogas, además de las grandes dificultades que encontró para desvincularse de Disney, como también lo tuvieron estrellas de su generación como Miley Cyrus. En 2013 ingresó en una clínica de desintoxicación y ahora, según confirma Variety, el actor asegura que se encuentra “feliz y saludable", y continua haciendo películas, la última, “Un asunto familiar", se estrenó el pasado julio y se puede ver en plataformas como Netflix.