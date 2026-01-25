Así han cambiado los protagonistas de 'High School Musical' cuando se cumplen 20 años de su estreno en televisión
Tras dos décadas desde el estreno de una de las películas más influyentes en la generación de los 2000, repasamos qué ha sido de las vidas de los actores que les dio vida.
Zac Efron
Con tan sólo 19 años, Zac Efron dio vida al capitán de los Wildcats, el jugador de baloncesto más querido de Disney Channel, Troy Bolton. Se convirtó rápidamente en un fenómeno Disney, y con ello, en un icono juvenil que conquistó a una generación. También realizó películas como Hairspray (2007), 17 otra vez (2009), pero después de la gran exposición mediática siendo a penas un adolescente, reconoció públicamente que tuvo problemas con las drogas, además de las grandes dificultades que encontró para desvincularse de Disney, como también lo tuvieron estrellas de su generación como Miley Cyrus. En 2013 ingresó en una clínica de desintoxicación y ahora, según confirma Variety, el actor asegura que se encuentra “feliz y saludable", y continua haciendo películas, la última, “Un asunto familiar", se estrenó el pasado julio y se puede ver en plataformas como Netflix.
Vanessa Hudgens
Vanessa Hudgens dio vida a Gabriella Montez, una alumna con un expediente académico brillante que llega nueva al instituto y se enamora del “chico popular". Tenía tan sólo 18 años cuando se estrenó la película. Después del gran éxito de la saga, aunque tuvo pequeños papeles en distintas películas de Netflix nunca ha llegado a alcanzar el gran éxito que tuvo en sus comienzos. En cuanto a su vida sentimental, después de su relación con Zac Efron (5 años), la actriz estuvo 9 años con Austin Butler y hace a penas unos meses dio a luz a su segundo hijo junto al jugador de beisbol Cole Tucker.
Ashley Tisdale
Ashley Tisdale dio vida a Sharpay Evans, uno de los papeles más odiados y queridos de la saga. La actriz fue la única que ya tenía un hueco en Disney antes de la película, por papeles en series como “Hotel Dulce Hotel”, e incluso protagonizó su propia película, La fabulosa aventura de Sharpay (2011). Tisdale quien comparte parte de su vida a través de redes sociales, es madre de dos hijos con Christopher French. Las últimas noticias han sido por una polémica ajena a la interpretación. Explicó en The Cut una experiencia negativa con un grupo de madres celebrities, algo que se volvió rápidamente viral convirtiéndose en uno de los temas más comentados en lo que llevamos de año.
Lucas Grabeel
Lucas Grabeel supo construir una carrera propia después de dar vida a Ryan Evans, un personaje que inicialmente quedó eclipsado por Sharpay. Con el tiempo, destacó en televisión con papeles relevantes como Toby en Cambiadas al nacer y también desarrolló una sólida trayectoria en el doblaje. Años más tarde, volvió a interpretar a Ryan en una producción de Disney+.
Corbin Bleu
Corbin Bleu, recordado por interpretar a Chad, el inseparable amigo de Troy, pasó varios años intentando desligarse de ese rol para consolidar su carrera. Después de la trilogía, continuó vinculado a Disney con nuevos trabajos, incluyendo una aparición en Hannah Montana, aunque poco a poco encontró su verdadero espacio en el teatro musical. Sobre los escenarios ha logrado un notable reconocimiento, especialmente con su participación en El gran Gatsby. En lo personal, ha mantenido un perfil discreto y estable, y lleva casi una década casado con la actriz Sasha Clements.
Monique Coleman
Monique Coleman, quien dio vida a Taylor McKessie, fue un personaje muy importante en la trama principal de las películas, inteligente, extrovertida y la mejor amiga de Gabriella. A pesar de esa relevancia, con el paso del tiempo la actriz señaló haber sufrido actitudes discriminatorias por parte de Disney, como su exclusión de la gira promocional de la tercera película. Después de las películas, no tuvo una carrera sólida en la gran pantalla, aunque hace poco volvió a la actuación con Trapped in the Spotlight y retomó su papel de Taylor en la producción de Disney+.
kaycee Stroh
Martha personaje que dio vida la actriz kaycee Stroh y deslumbraba bailando fue uno de los personajes más queridos de la trilogía. Además de esa saga, tuvo apariciones en series como Hotel, dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody y participó en shows como Celebrity Fit Club, e incluso hizo un cameo en Hannah Montana: La película; también ha trabajado tras las cámaras como productora y ha seguido conectando con la franquicia en High School Musical: The Musical: The Series. Fuera de la pantalla, Stroh está casada con Ben Higginson desde 2009 y es madre de dos hijas, Zetta y Lettie, además de dedicarse a causas benéficas y mantener una presencia activa en redes compartiendo su vida familiar y su pasión por la danza.
Olesya Rulin
Olesya Rulin es una actriz ruso-estadounidense que dio vida a Kelsi Nielsen, la talentosa pianista que ayudó a Troy y Gabriella a hacerse con el papel protagonista en la actuación del instituto. Más allá de la trilogía, ha formado parte de varios proyectos en cine y televisión, incluyendo apariciones en series como Greek y Powers, así como papeles en películas como Private Valentine: Blonde & Dangerous, Expecting Mary y Family Weekend.
Chris Warren
Chris, integrante del “grupo de los populares” y compañero de Troy y Chad en el equipo de baloncesto del East High, su trama le daba ese punto gracioso a la película, ya que su verdadero interés, para sorpresa de todos, estaba en la cocina. Tras su paso por la saga, el actor continuó desarrollando su carrera en televisión, participando en distintas series. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Grand Hotel, donde interpretó a Jason Parker, y The Fosters, en la que dio vida al personaje de Ty Hensdale.
Bart Johnson
Bart Johnson interpretó al entrenador de baloncesto Jack Bolton y padre de Troy, un papel que marcó profundamente su carrera. Tras el éxito, continuó trabajando en cine y televisión con apariciones en series como NCIS: Los Ángeles, The Client List y Gortimer Gibbons’ Life on Normal Street, además de participar en la adaptación de Mujercitas en 2018 y otros proyectos más recientes, tanto delante como detrás de cámaras. Más allá de la actuación, ha explorado la escritura y dirección y mantiene una estrecha relación con sus seguidores en las redes sociales. En lo personal, lleva muchos años casado con la actriz Robyn Lively y tiene tres hijos.