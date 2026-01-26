Garbiñe Muguruza anuncia el nacimiento de su primer hijo: "Nuestro pequeño milagro"

Garbiñe Muguruza, exnúmero uno del mundo ha comunicado este lunes la feliz noticia a través de su perfil oficial de Instagram, confirmando que el alumbramiento tuvo lugar hace exactamente una semana, el pasado 26 de enero.

Acompañando el anuncio con dos tiernas imágenes en blanco y negro, la tenista ha desvelado que el recién nacido ha recibido el nombre de Marcos Borges Muguruza, optando así por un nombre español y tradicional.

Aunque la campeona de Roland Garros y Wimbledon mantiene la privacidad sobre los detalles médicos, todo apunta a que el parto se produjo en Ginebra, ciudad donde fijó su residencia habitual tras colgar la raqueta en 2024.

La llegada del pequeño pone el broche de oro a su historia de amor con el empresario, con quien contrajo matrimonio hace seis meses en una boda de cuento en Marbella tras un auténtico flechazo en Central Park.

Lejos de detenerse, Muguruza ha compaginado su gestación con sus compromisos profesionales, destacando su nuevo rol como co-directora del Mutua Madrid Open, torneo que gestiona junto a Feliciano López.

Tras celebrar las fiestas navideñas en Suiza, la extenista cumple así su sueño de formar su propia familia, iniciando el año 2026 de la mejor manera posible con la llegada de su primogénito.