Georgina apoya a Melania Trump en la Casa Blanca: "Impresionante e inspiradora"

La influencer y empresaria Georgina Rodríguez ha vuelto a visitar Washington, y más concretamente la Casa Blanca para mostrar su apoyo a Melania Trump.

Cristiano Ronaldo y su prometida, Georgina, estuvieron presentes en una gala que Donald y Melania Trump ofrecieron en honor al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán, en el marco de su visita de Estado a Estados Unidos el pasado mes de noviembre. Poco después, Georgina ha sido una de las invitadas privilegiadas que ha podido asistir al preestreno de la película documental sobre la vida de la primera dama. Producido por Amazon MGM Studios y dirigido por Brett Ratner, tiene una duración de 104 minutos y un presupuesto estimado de 40 millones de dólares. Este viernes 30 de enero llegará a los cines.

Junto con una recopilación de imágenes, Georgina ha escrito: "¡Qué suerte haber podido asistir al estreno. Una experiencia tan impresionante como inspiradora. Enhorabuena por tu película, Melania, por el trabajo que hay detrás y por haberla llevado a la pantalla con tanta presencia y sensibilidad".

Para esta ocasión, Georgina se decantó por un vestido negro, ajustado y tipo midi, que combinó con una blazer del mismo color. En cuanto a los complementos, lució bolso de Hermès y zapatos en color burdeos. Tampoco podían faltar su anillo de compromiso, que ha combinado con unos pendientes de diamantes con esmeraldas, a juego con su gargantilla.

El pasado mes de diciembre y bajo el lema promocional "Sé testigo de cómo se hace historia", Melania Trump muestra su día a día en el contexto del regreso de su esposo a la Casa Blanca: "Todo el mundo quiere saber, así que aquí está".

Aunque el evento se celebró sin presencia de la prensa, Melania Trump ha querido dejar constancia de la velada a través de sus redes sociales: "MELANIA, la película: un momento histórico. Me siento profundamente honrada de haber estado rodeada anoche por una inspiradora sala de amigos, familiares e iconoclastas culturales en la Casa Blanca. Cada una de estas personas aportó su visión única al mundo, dejando una huella imborrable. Nuestras historias personales perduran en el tiempo y sirven como recordatorio de nuestra mutua obligación. Fue un honor presentar mi nueva película, MELANIA, antes de su estreno mundial", ha escrito.