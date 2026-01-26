La respuesta de la infanta Cristina a Casa Real al exigir el divorcio de Urdangarin: "Te puedes ir por donde has venido"

Con motivo de la publicación el próximo 12 de febrero del libro de Iñaki Urdangarín 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes' se van conociendo algunos contenidos del libro gracias a los extractos a los que ha tenido acceso la revista ¡Hola! o a la entrevista en El País Semanal. Un libro en el que habla sobre su vida, su infancia, su carrera deportiva, su encaje en la Familia Real, el caso Nóos y su paso por prisión.

Una parte importante es la que dedica a la infanta Cristina y a sus "maravillosos hijos" a quienes agradece su "fortaleza silenciosa" en los años más duros y el "amor incondicional" que siempre le han brindado. Y a ella, "a Cristina, que sigue siendo una parte importantísima de mi vida, alguien a quien quiero, admiro y respeto", y a la que agradece el "haber sostenido nuestra familia con una fortaleza admirable".

De Juan señala que "le tocó vivir nuestra inexperiencia, nuestros errores como padres primerizos", y convertirse "en el principal sostén emocional de su madre y de sus hermanos sin que nadie se lo pidiera. Fue un pilar firme de ese proyecto familiar". Es solidario -al igual que su hermana Irene- y empático.

Pablo sigue la estela de su padre como jugador de balonmano: "Es un talento natural. Lo es para muchas cosas. Es muy sensible, con una vida interior intensa, que observa, siente, procesa".

De Miguel, explica, "sabe escuchar, construir y explicar desde un lugar empático, reflexivo y asertivo". Miguel fue quien le animó a escribir el libro, y tiene un superpoder, el de "la intuición".

Irene "es quien más me fascina. Estudia Gestión de Eventos en la Universidad Oxford Brookes, y ha logrado sus metas, aunque no lo tuvo nada fácil, puesto que, según desvela, tuvo "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia".

Un capítulo especial es el de su relación con la infanta Cristina, donde cuenta los inicios de la relación, quiénes fueron sus cómplices o cómo se conocieron, desmintiendo que lo suyo fuera un flechazo en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. También cómo fue su pedida de mano, en Lago de Garda en lo que califica como "uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, muy íntimo, muy nuestro", y lo que supuso el impacto de la noticia cuando se hizo público el noviazgo y conoció a la Familia Real.

En su entrevista en "El País Semanal" cuenta cómo en 2009, el matrimonio se trasladó a vivir a Estados Unidos gracias a la oferta de trabajo de Telefónica: "Desde su lógica, pensaron: 'Vamos a mandarlos a Washington. Así no se los ve. Así la prensa se olvida. Así no hay problema", afirma. Hasta allí se trasladó Fernando Almansa, por aquel entonces jefe de la Casa del Rey, quien, en pleno proceso judicial y con una caja llena de recortes de prensa sobre el caso Nóos le hizo llegar una petición en nombre de la Corona: "Mira, Iñaki, creemos que lo mejor es que te divorcies de doña Cristina". "Yo era la gangrena y mi amputación, la única forma de control de daños que pensaban considerar". Fue la infanta Cristina la que respondió a Almansa: "Pues te puedes ir por donde has venido".

A su salida de prisión se dio cuenta que su relación de pareja con la infanta Cristina había cambiado y que habían "evolucionado de manera distinta". También se sincera y reconoce que le costará perdonarse cómo gestionó su ruptura con la Infanta y el inicio de su relación con Ainhoa. Una revista publicó las fotos antes de que Iñaki pudiera explicárselo a sus hijos. "Con Cristina ya había hablado, pero no con ellos. Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos. Hacer sufrir de nuevo a Cristina y a mis hijos jamás formó parte de mi idea de empezar de cero".

De Ainhoa Armentia destaca que le devolvió "la autoestima" y resalta su personalidad valiente, honesta y sus valores. Es, "una parte esencial de mi presente, ojalá de mi futuro y de mi felicidad actual. Su cariño y su comprensión fueron claves para que pudiera encontrar el camino de mi reconstrucción. Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante".