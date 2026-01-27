Juan Carlos I se defiende de las críticas por su ausencia al funeral de Irene de Grecia

Vuelve a ser noticia Juan Carlos I, después de que se haya filtrado su paradero. Al parecer, hace unas semanas estaba en el bar del lujoso Hotel Four Seasons de Ginebra. La prueba es una fotografía en la que le vemos junto a uno de sus amigos jeques, Khalid Al Bader, de Kuwait, que es quien se ha encargado de colgar la imagen en Instagram. Los dos estaban en el cumpleaños del rey Fuad Segundo, el último rey de Egipto. Esa foto la colgó el 15 de enero el mismo día que falleció Irene de Grecia. Como el rey Fuad nació el 16 de enero, puede que esa foto fuera tomada otro día o con antelación, y podría ser a finales de diciembre o principios de 2022.

Lo que más ha llamado la atención ha sido el descuidado aspecto físico del que fuera rey de España, que se ha sumado a la moda del chándal a lo Nicolás Maduro con una camiseta gris, despeinado y con los ojos cerrados.

En LOC aseguran que desde Abu Dhabi, Juan Carlos se encontraba esos días en el emirato, su lugar de residencia hasta 2021, guardando reposo. "Está desolado por no haber podido viajar a Madrid a acompañar a la Reina y a su familia en uno de los momentos más difíciles". Por lo tanto, no es cierto que estuviera el sábado 15 de enero en Ginebra celebrando el 74 cumpleaños del rey Fuad II de Egipto mientras se velaba a su cuñada. Al contrario, aseguran que estaba muy afectado en Abu Dhabi por no poder acompañar a su familia en un trance tan doloroso. "Estaba hecho polvo y muy apenado por no poder estar en España".

Sigue el sorprendente blanqueamiento y la victimización, hasta de los cuernos, de Iñaki Urdangarin y que además repite un patrón, el de Juan Carlos alabando a la reina Sofía en su libro "Reconciliación" como él hace con la infanta Cristina en el libro que se va a publicar el próximo día 12 y del que se han filtrado contenidos. Está en plena promoción de su libro aunque como comenta el director de Es la Mañana de Federico "lo interesante de esta historia es que hubiera respondido dónde está el dinero".

Vaitiare, está feliz con la decisión de la fiscalía de archivar la denuncia contra Julio Iglesias y ha publicado en Instagram un largo post en el que defiende al cantante: "Yo cometí un gran error y asumo la responsabilidad completa. Contraté a un escritor fantasma para ayudarme con mis memorias. Lo que sucedió fue que él creó un libro escandaloso, lleno de falsedades, con el fin de que se vendiera más. Parece imposible de creer, pero yo confié plenamente en él, y fue una falta de profesionalismo de mi parte haber firmado y autorizado cada capítulo sin haberlo leído. El resultado fue fatal, y me ha tomado 15 años poder hablar de este tema". Aquí el que no es víctima no es nada…

Vaitiare iba acompañada de Susana Uribarri, la que también es mánager de Julio José Iglesias, que tenía confirmada su asistencia a "De Viernes" del día 30 de enero, pero finalmente ha decidido no acudir por expresa petición de su padre.