El reproche de Isabel Jiménez a la prensa por el acoso a Sara Carbonero

La alfombra roja de la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León, ha servido de escenario para el reencuentro del elenco de la mítica serie diez años después. Allí ha acudido la periodista Isabel Jiménez, quien no ha dudado en atender a los medios congregados de cara al estreno en cines este viernes.

Interrogada por el estado de su socia y amiga íntima, Sara Carbonero, la periodista ha lanzado una crítica a la cobertura mediática sobre el problema abdominal que llevó a Sara a estar ingresada en un hospital de Lanzarote 11 días a principios de enero, y del que se recupera en su residencia de Madrid lejos del foco mediático y arropada por sus seres queridos.

Jiménez no ha dudado en lanzar un duro reproche a la prensa sobre cómo han tratado un asunto tan delicado como este: "Muchas veces entiendo vuestro trabajo porque soy periodista, entiendo el interés, pero también hay que equilibrar mucho, ¿no? Hasta dónde la privacidad de una persona en cuestiones de salud".

"Yo te digo la verdad, no he visto ni he leído nada. La única cosa que he visto y que no me gustó nada fueron las imágenes cuando ella estaba en el aeropuerto, que creo que no eran necesarias" ha reconocido muy crítica, haciendo referencia a las instantáneas de Sara regresando a Madrid con su novio José Luis Cabrera tras recibir el alta hospitalaria en Tenerife.