Javier Pérez Santana, condenado por la agresión sexual a Jedet en los Premios Feroz 2023

Tres años después de denunciar la agresión sexual y vejaciones que sufrió a manos del productor Javier Pérez Santana, Carmen Jedet Izquierdo, más conocida como Jedet, ha anunciado que la Justicia le ha dado la razón. Así lo anunció a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde confiesa que este proceso "ha marcado profundamente mi vida". El Juzgado de lo Penal n.º 7 de Zaragoza ha dictado una sentencia condenatoria, dando por probados los hechos ocurridos en la madrugada del 29 de enero de 2023.

"Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la Justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", asegura. "No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el porqué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio", continúa.

Según trascendió entonces, no solo tocó los pechos de la actriz sin su consentimiento, sino que también la insultó haciendo referencia a su transexualidad. En el atestado policial se recogió que Pérez Santana profirió una larga cantidad de insultos a la intérprete: "Travelo de mierda, eres una travesti envidiosa, puta, transexual envidiosa, ten cuidado conmigo que soy gitano". Unas faltas de respeto muy llamativas que, de ser ciertas, chocan con el trabajo del productor, uno de los responsables de Mi vacío y yo, el documental basado en la historia de una persona con disforia de género.

En este sentido, la actriz recuerda que "no podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes". "Quiero animar a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso", añade. Para esto fue necesaria la ayuda de "los testigos que se presentaron ante un juez para contar lo que ocurrió aquella noche, aun sabiendo que no era fácil implicarse en algo que no les afectaba directamente".

Además, agradece a sus abogadas de Porcel & Romero Abogados "por llevar este caso con rigor, humanidad y una entrega absoluta", su representante María Losada, su mejor amiga, la influencer Andrea Compton, y su madre, "que han llevado este proceso como si fuera suyo".

Según el rato de Jedet, Pérez Santana y otro hombre se acercaron a ella en la fiesta celebrada en el Espacio Ebro de Zaragoza sobre las 2:30 horas. Tras charlar un rato y confesarle que eran sus fans, la actriz prefirió separarse de ellos "dado el estado y la actitud en la que se encontraban", porque daba la sensación de que "pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente".

La despedida no fue del agrado del productor, que llegó a decir "eres muy mala, no me quieres nada", a lo que ella contestó: "¿cómo te voy a querer si no te conozco". Tras aquel primer encuentro Pérez Santana agarró del pecho a Jedet "de manera sorpresiva", una situación que la incomodó y por la que pidió que se marchara.

Javier Pérez Santana (izquierda) en los Feroz

Ante la insistencia, la actriz comentó con otros asistentes a la fiesta que ambos hombres estaban "realizando tocamientos en zonas pudendas de los ahí presentes sin el consentimiento de estos". En ese nuevo acercamiento fue cuando se produjeron los insultos antes citados a la denunciante. Hasta seis testigos corroboraron ante la Policía que habían sufrido acoso por parte del acusado aquella noche.