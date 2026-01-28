Ni flores ni recuerdos en la tumba de Pedro Carrasco por el 25 aniversario de su muerte

El martes 27 de enero se cumplieron 25 años del fallecimiento de Pedro Carrasco a causa de un ataque al corazón cuando tenía tan solo 57 años. Una fecha señalada en la que su hija Rocío Carrasco, fruto de su matrimonio con Rocío Jurado, y su viuda Raquel Mosquera, han preferido recordarle en la intimidad y no tener ningún gesto público en su memoria.

La peluquera le rindió homenaje a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: "10 años maravillosos, juntos e imborrables. Tuve la gran suerte de estar al lado de una persona maravillosa. Como homenaje al gran deportista que fue y aún más grande como persona.

Como él me decía: 'Te tengo que estar queriendo hasta después de la muerte, que muerto también se quiere. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere'".

Sin embargo, ni ella ni Rociíto han enviado flores a la tumba del boxeador ni se han acercado al cementerio de Carabanchel en un día tan significativo. En la tumba solo están los dos maceteros de flores artificiales que habitualmente decoran el lugar, uno de ellos con varios llaveros con guantes de boxeo.

La tumba de Pedro Carrasco en 2022

Mientras Rocío ha optado por no dejarse ver en esta fecha tan señalada, Raquel ha continuado con su rutina y el martes acudía a su centro de belleza en un centro comercial de Las Rozas. Muy seria, sin gota de maquillaje y con una sencilla coleta, la peluquera guardó silencio y evitó recordar públicamente al que fue su primer marido.

Tampoco quiso decir nada sobre el complicado trance que está viviendo tras la detención el pasado julio en Francia de su pareja Isi, padre de su hijo Romeo. En prisión preventiva en el país vecino desde hace siete meses a la espera de juicio por un presunto delito de tráfico de drogas, Mosquera todavía no ha ido a visitarle a la cárcel y, esquiva, prefirió no revelar si hay alguna novedad en la situación legal de su marido.