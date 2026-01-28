Quién es Role Model, el cantante de 28 años que podría haber conquistado a Dakota Johnson

Tras meses de rumores todo apunta a que Dakota Johnson vuelve a estar ilusionada. La actriz, hija de Don Johnson y Melanie Griffith, se ha dejado ver en los últimos meses de la mano de un nuevo chico, que hasta ahora, ha pasado despercibido para las cámaras.

Según adelantó en su momento la revista People, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey había comenzado a ver a alguien meses después de poner fin a su compromiso con el cantante de Coldplay, Chris Martin. Ahora, unas nuevas imágenes parecen confirmarlo. Dakota Johnson, de 36 años, ha sido fotografiada en Los Ángeles junto al cantante Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury, de 28, durante lo que parece una preciosa cita nocturna en compañía de un amigo.

DAKOTA JOHNSON AND ROLE MODEL TOGETHER!!!!!! pic.twitter.com/a8jjElFLs2 — ju (@dakotasrare) January 23, 2026

La pareja fue vista saliendo del restaurante Saffy’s entre sonrisas, miradas cómplices y gestos que no pasaron desapercibidos para los fotógrafos de la revista TMZ. Ya en la calle, ambos caminaron de la mano, dejando una estampa propia de una pareja consolidada tal y como se puede ver en las imágenes

El principio de... ¿la nueva pareja de Hollywood?

Los rumores sobre esta posible relación comenzaron en diciembre, cuando ambos fueron captados disfrutando de una cena a la luz de las velas. En aquella ocasión, algunas fuentes confirmaban a diversas revistas estadounidenses que se mostraban muy cercanos. Desde entonces, las apariciones en pareja y de forma discreta no han cesado. La semana pasada, Johnson y Pillsbury volvieron a ser vistos en otro de los restaurantes más populares de Beverly Hills, Marvin, según un vídeo difundido por DeuxMoi, y este tercer encuentro público parece confirmar lo que lleva meses en el aire.

Dakota Johnson fue vista junto a Tucker Pillsbury (Role Model) y amigos cenando en Los Angeles, California, recientemente. pic.twitter.com/schVaEg3UY — Dakota Johnson Argentina (@DakotaJArg) December 30, 2025

Pero, ¿quién es él?. Role Model se ha consolidado como una de las voces del pop alternativo más seguidas por el público joven. Canciones como Sally o When The Wine Runs Out lo han impulsado en plataformas digitales hasta llegar a hacerse viral en las redes sociales.

En el plano personal, el cantante mantuvo en 2023 una relación con la influencer Emma Chamberlain, y muchos fans especularon con que su álbum Kansas Anymore estaba inspirado en ella. Además, su carrera dará pronto un giro de 360º: en 2026 formará parte del reparto de Good Sex, película protagonizada por Natalie Portman y Mark Ruffalo, en la que también participa Dakota Johnson y donde probablemente surgió la primera chispa.

Este nuevo capítulo llega después del mediático final de la relación entre Dakota Johnson y Chris Martin, con quien estuvo ocho años y llegó incluso a comprometerse. La ruptura se hizo pública a principios de junio de 2025, aunque fuentes cercanas a la pareja aseguraron que la decisión "ocurrió hace mucho tiempo" y que simplemente no habían encontrado el momento adecuado para anunciarlo. Poco antes de conocerse la noticia, la actriz ya había sido vista sin su anillo de compromiso.