Revuelo por la frase de los hijos de Shakira sobre Candela Márquez, exnovia de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz estrenó el pasado martes en Movistar Plus+ Cuando nadie me ve, un documental muy personal dirigido por Álvaro Ron y compuesto por tres episodios que recorren la vida personal y profesional del artista madrileño. "No me gustaba la idea de hacer un reality o que tuviéramos que fingir cosas. Cuando me empezaron a pedir esto me eché para atrás y finalmente hemos encontrado comprensión en Movistar para hacer algo real sin fingirlo", explicó en declaraciones a EFE sobre cómo Netflix quería enfocar la serie.

El documental, titulado como una de sus canciones más famosas, su vida privada tiene tanto peso como la artística, ya que una no podría existir sin la otra, de ahí las intervenciones de su exmujer, Raquel Perera, o el momento relacionado con su segundo hijo, Alexander, que nació en 2003 fruto de una aventura extramatrimonial y cuya existencia dio a conocer tres años después.

Participan figuras relevantes de la música y amigos como Laura Pausini, Juan Luis Guerra, Rosalía o Shakira, con los rumores sobre una posible historia amorosa entre ambos todavía coleando. Precisamente, un clip del documental en el que aparece la artista colombiana ha generado un enorme revuelo entre los fans de los cantantes, que siempre han demostrado tener gran química sobre el escenario y cuya última colaboración en la canción Bésame volvió a disparar las alarmas.

En las imágenes se ve a Shakira y sus hijos subiendo al avión privado en el que se encuentra Alejandro junto a su entonces novia, Candela Márquez, de la que se separó a finales de 2025. Tras darle un abrazo a la actriz, la intérprete de Ciega, Sordomuda da un abrazo a su amigo y cuenta: "Me dicen mis hijos: '¡Es igual a ti la novia de Alejandro!'". Un comentario aparentemente inocente que para muchos no ha pasado desapercibido.

Oh Alejandro Sanz, hasta los hijos de Shakira se dieron cuenta que te conseguiste a alguien muy parecida a su mamá 😏 pic.twitter.com/juZMLyu2G6 — 🐺🐾 (@_Licantropa) January 27, 2026

"Oh, Alejandro Sanz. Hasta los hijos de Shakira se dieron cuenta que te conseguiste a alguien muy parecida a su mamá"; "Amo muchísimo a Shak, pero ese comentario estuvo de más. Lo tuvo que haber hecho sin intención"; "Si algo tienen los niños es que siempre dicen la verdad", comentan varios usuarios.

Alejandro Sanz y Shakira se conocen desde hace 20 años y durante mucho tiempo fueron vecinos en Miami. Dos años después de su primera colaboración, lanzaron Te lo agradezco, pero no, escrita para el séptimo disco de Sanz. En 2023, cuando se cumplieron 18 años de La tortura, el artista volvió a proclamar el gran amor que siente por su amiga: "Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero", escribió entonces.

Para algunos, detrás de la letra de Bésame hay un mensaje en el que ambos reconocen que se han atrevido a confesarse su amor: "No lo pienses tanto y bésame, que se acaben los misterios. Bésame de una vez. Cero miedo, vamos en serio para adelante. A quien le duela, que se aguante. Ya no tienes que ir atrás, mejor ven, pásate al volante", cantan. En mayo de 2025, cuando salió la canción, se supo que Candela había dejado de seguir en Instagram a Shakira, desatando todo tipo de especulaciones.

Unas semanas antes la actriz había publicado una fotografía con Shakira en la que le profesó su admiración: "Sin lugar a dudas, una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos". Los seguidores destacaron el enorme parecido entre la artista y la pareja de Alejandro Sanz, ambas con una larga melena rubia y rizada.