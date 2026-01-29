Rosa Clará: "No puedo estar más satisfecha con mi carrera profesional después de 30 años al pie del cañón"

Rosa Clará es todo un referente de la alta costura nupcial de nuestro país. La catalana ha vestido a las novias más importantes no solo de España, porque después de mucho tesón, ha conseguido que su nombre y su firma sean internacionales. Está feliz, porque cuando se retire, que lo está haciendo de manera paulatina, su hijo Daniel es el que ya está al mando del imperio que ha creado. Rosa acudió a los ya clásicos almuerzos que organiza la Peña Periodística EL CUARTO PODER, en el emblemático 'Casa Lucio', en plena Cava Baja de Madrid. Rosa disfrutó de los clásicos huevos rotos, y nos contó después de los postres todo lo que se le preguntó sin ningún problema. «Me gustaría dejar muy claro que hasta donde hemos llegado es gracias al trabajo de mi gran equipo. El momento de la retirada ha llegado, lo hago despacio y tranquila, porque lo que más feliz me hace es disfrutar de mi familia; tengo un marido maravilloso y un hijo inmejorable, y mi nieta me vuelve loca. Estoy viviendo una etapa muy especial de mi vida». Así lo expresó.

En el transcurso de la ronda de preguntas que hacemos cada uno de los miembros, cuando se le preguntó por el vestido de novia de la princesa Leonor, su respuesta fue muy clara: «Ahora mismo es difícil visualizarlo, porque todavía no tiene un estilo definido. Ojalá dentro de unos años, cuando se case, venga a buscarnos. Lo que sí aseguró es que iría divina. Sí es verdad que al ser futura reina, llevaría elementos clásicos. El vestido de novia que me encantó fue el de Carolyn Bessette, la mujer de John John Kennedy, totalmente tendencia». Confesó.

La diseñadora quiso aclarar un rumor que circuló hace años, cuando se casó por primera vez Belén Esteban y la polémica de su vestido. «En esa época, Belén era un personaje muy mediático y no la podía vestir con uno de nuestra colección porque la temporada estaba terminando y su vestido ya lo había llevado otra novia. Habría que hacer algo muy especial, y en ese momento no teníamos ni un minuto de tiempo. Al principio dije que no, después decidimos que sí, pero ya fue tarde; se metió otra empresa y nos arrastró a esa vorágine, pero quiero matizar que se lo hubiera hecho encantada». Así fue su aclaración.

Rosa está encantada con Paloma Cuevas, con la que colabora desde hace unos años: «Es una gran amiga, está feliz y me encantaría que se casara. Es una mujer muy inteligente y elegante, con un estilo propio y en su traje de novia, intentaríamos plasmar esa esencia, sin lugar a dudas».

Cuando habla de su hijo Daniel, se le ilumina la cara: «Mi hijo, de verdad, os digo que se ha preparado súper bien y donde ha llegado, aseguro que es por su propio esfuerzo. Es muy responsable, lo hace muy bien y si no fuera así, yo soy la primera que no le dejaría estar. Me ha dado mucha pena el fallecimiento de Valentino, al igual que el de Armani; se nos han ido dos genios. Dejan dos marcas totalmente reconocidas en el mundo».