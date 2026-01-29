Dos exnovias de Risto Mejide se unen para cargar contra él: "Soy la ex de un narcisista"

Risto Mejide, al que se le han conocido varias relaciones con mujeres más jóvenes en los últimos años, se ha visto envuelto indirectamente en una polémica después de que dos de sus exnovias, Natalia Almarcha y Merche Torre, hayan decidido cargar contra él en las redes sociales.

La primera publicó un revelador mensaje que dice: "El problema no radica en victimizarse con que todas tus exs son malas (y más aún cuando todos vemos lo contrario). El problema no está en ellas, sino en ti. Seguirás teniendo relaciones nocivas mientras continúes tratando a tus próximas relaciones con esa superioridad y desprecio. Y, por supuesto, la duración de cada una de ellas dependerá de la capacidad de aguante y el amor propio que tengan estas chicas".

Además, compartió un vídeo del que se podía intuir un mensaje de alivio después de su ruptura, concretamente por mensajes como "soy la ex de un narcisista, para él siempre fui la loca, la tóxica, la que exageraba, la que se inventaba cosas" o "me manipuló tanto que llegué a dudar de mí misma y de mi propia realidad".

Merche Torre citó el primer mensaje y siguió por la misma línea. "No idealicen nunca a nadie. Donde realmente se conoce a las personas no es en los inicios, ni en los viajes, ni en los agasajos, ni en los momentos bonitos. Es en la convivencia, en las conversaciones, en cómo hacen sentir a la gente y en cómo se comportan contigo cuando te ven más vulnerable. Eso dice más de ellos que de ti", escribió.

La asturiana aseguró que "podría estar hablando hasta mañana, pero por respeto solo me limitaré a dar las gracias a su entorno que, por el contrario, en estos cinco meses han sido encantadores, divertidos, simpáticos, humildes, amables, cercanos, sensibles y unas grandes personas". "He intentado adaptarme, he querido a esta persona y ojalá hubiera funcionado, pero también me quiero a mí", añadió.

Natalia Almarcha y Risto Mejide salieron durante tres meses en 2023, justo después de separarse de Laura Escanes, la madre de su hija Roma. "De cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos", escribió el escritor y presentador de televisión entonces entre rumores de infidelidades.

Después, Risto comenzó una breve relación la actriz Grecia Castta antes de salir con la directora creativa de publicidad Laia Grassi. Su última relación conocida fue con Merche Torres, con quien comenzó a salir en octubre de 2025 hasta su reciente ruptura.