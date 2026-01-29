Gloria Camila Ortega confirma que se da una "segunda oportunidad" con su ex Álvaro García

La evidencia gráfica de una escapada romántica a Venecia no dejaba lugar a dudas. Gloria Camila ha decidido afrontar las especulaciones en el plató de El Tiempo Justo, aclarando su actual vínculo con Álvaro García. La hija de José Ortega Cano, lejos de negar la realidad, confesó ante la audiencia que está ilusionada de nuevo con el cantante.

"Nos hemos reencontrado, nos estamos viendo. No hemos vuelto, estamos haciendo lo que nos apetece", matizó la colaboradora. Sobre el viaje italiano, se limitó a señalar que surgió de forma espontánea. Consciente del interés mediático, la joven intentó blindar su intimidad alegando que es reservada con sus relaciones y que estas decisiones pertenecen al ámbito privado:"No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí. Es una decisión que se tomó y así fue".

Pese a la prudencia, Gloria tuvo buenas palabras para su pareja y aludió a la ruptura de meses atrás. Según explicó, el distanciamiento se debió a una situación que requería que ella se responsabilizase de ciertas prioridades, una etapa que parece haber quedado superada con este nuevo acercamiento.