Alejandra Rubio y Carlo Costanzia esperan su segundo hijo: así harán pública la noticia

La crónica social española vuelve a sacudirse con una noticia que pocos esperaban tan pronto. Tal y como ha podido saber en exclusiva Libertad Digital y Chic, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estarían esperando su segundo hijo. Un anuncio que llega apenas un año después del nacimiento de su primogénito y que confirma que la pareja ha decidido apostar todo a su proyecto familiar.

Fuentes cercanas a la pareja confirman a este medio que la pareja ya tiene pensado cómo hacer pública la noticia: a diferencia de lo que ocurrió con su primer hijo, con Alejandra y Carlo posando en portada de la revista Hola, en esta ocasión la hija de Terelu Campos quiere dar la noticia en la cadena donde trabaja, aunque por el momento se desconoce si lo hará en el programa Vamos a ver o será en una entrevista en el programa De Viernes.

Una relación que se afianza

Lo que en su día comenzó como un romance bajo sospecha, marcado por la presión mediática y el cruce de declaraciones entre las familias Campos y Costanzia, se ha transformado en una de las uniones más sólidas —y rentables— del panorama televisivo en este 2026.

La relación, que se hizo pública a principios de 2024 entre el escepticismo general, siempre ha avanzado a una velocidad de vértigo. Cabe recordar que su primer hijo llegó al mundo en diciembre de ese mismo año, rodeado de una expectación máxima y una cobertura mediática sin precedentes que unió, al menos por contrato, a Terelu Campos y Mar Flores en su nuevo rol de abuelas. Aquel primer embarazo fue el eje de intensos debates sobre la madurez de la pareja y la rapidez de sus decisiones, pero el nacimiento del pequeño "Lito" pareció calmar las aguas y darles la razón frente a sus detractores.

Durante este último año, la pareja ha navegado entre la sobreexposición y los intentos de privacidad, con Alejandra consolidada como el relevo generacional del clan Campos en los platós y Carlo manteniendo un equilibrio entre su vida familiar y su carrera. Este segundo embarazo, que llega cuando el primer bebé apenas empieza a dar sus primeros pasos, parece ser la respuesta definitiva a quienes auguraban una ruptura inminente.

Fuentes próximas a la joven colaboradora aseguran que ambos deseaban que sus hijos se llevaran poco tiempo, buscando crear un núcleo familiar fuerte que les permita distanciarse de las polémicas que los persiguieron en el pasado.