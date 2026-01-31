Muere Alma María Vaesken, la voz femenina del grupo Los tres sudamericanos

La cantante ha fallecido a los 89 años en la localidad de Tarancón, donde residía con su marido, Johnny, también miembro del trío musical. La noticia la ha confirmado su familia a través de un comunicado.

El grupo se hizo famoso en España, en los 60, y cosecharon grandes éxitos durante décadas, como "Pulpa de Tamarindo", "Me lo dijo Pérez", "Guantanamera", entre otros muchos.

Los restos mortales de la uruguaya serán velados en el tanatorio de la localidad donde residían desde hacía mucho tiempo. La familia agradece la cantidad de condolencias que está recibiendo.