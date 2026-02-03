Exteriores desmiente al diario de Escolar: No se está investigando a Julio Iglesias

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Libertad digital niegan de forma categórica que mantenga abierta una investigación en torno a la figura del cantante Julio Iglesias, contradiciendo así las informaciones publicadas recientemente por eldiario.es, el digital de Ignacio Escolar, que apuntaban a una supuesta fiscalización de los visados tramitados para su personal de servicio.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares se ha insistido en que no existe expediente alguno ni diligencias en curso que tengan como objetivo al artista. Esta aclaración llega tras la difusión de una serie de reportajes que aseguraban que el ministerio estaba rastreando presuntas irregularidades en la entrada de trabajadoras domésticas en España, específicamente relacionadas con una estancia en Marbella durante el verano de 2021.

La controversia tiene su origen en las denuncias públicas de dos extrabajadoras que sostienen haber trabajado para el cantante en condiciones de supuesta irregularidad y haber sido víctimas de abusos. No obstante, en el ámbito estrictamente administrativo, Exteriores ha desvinculado sus competencias de cualquier proceso de carácter inquisitivo contra el intérprete.

Esta postura se produce en un momento jurídico clave. Apenas unos días antes de este desmentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había decretado el archivo de las diligencias penales contra el cantante por falta de jurisdicción. El Ministerio Público concluyó que los hechos denunciados por las exempleadas habrían ocurrido mayoritariamente en el extranjero —en Bahamas y República Dominicana— y que, al no ser las víctimas de nacionalidad española ni residir Iglesias de forma permanente en España, la justicia española carece de competencia para intervenir.

Fuentes cercanas al entorno del cantante han recibido con satisfacción la aclaración de Exteriores, calificando las informaciones previas como parte de una "campaña de desprestigio" sin base legal. Por su parte, el Gobierno recalca que los consulados y embajadas actúan bajo la ley en la concesión de visados, pero niega que se haya activado una unidad específica para revisar de forma retroactiva las cartas de invitación o la documentación presentada por el artista hace años.