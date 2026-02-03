La cita secreta de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un lujoso hotel inglés

Desde su ruptura con Pete Davidson, a Kim Kardashian no se le había vuelto a relacionar con nadie, a excepción de los rumores que la relacionaban con el jugador de la NFL Odell Beckham Jr. Ahora todo parece indicar que la socialité ha dejado la soltería y mantiene una relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Kardashian viajó al Reino Unido para disfrutar de una escapada romántica junto a Hamilton, y ambos disfrutaron de un lujoso fin de semana en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, donde según informa 'The Sun' disfrutaron de una cena íntima y un relajante masaje en pareja. Además, una fuente ha mencionado al tabloide inglés que "Todo se veía muy romántico".

Tuesday's front page: Kim and Lew's three dates in three nights https://t.co/YvrmDtlaRE pic.twitter.com/gpfk912B24 — The Sun (@TheSun) February 2, 2026

Kim se trasladó desde Los Ángeles al aeropuerto de Oxford en su jet privado, donde dos coches la esperaban para trasladarla hasta Estelle Manor, mientras que Hamilton llegó al hotel en un helicóptero desde Londres. Tras reunirse, se habrían instalado en la misma habitación en la parte principal del establecimiento, cuyo precio ronda las mil libras la noche, para después hacer uso privado del spa y la piscina, antes de disfrutar de una íntima cena. Un plan romántico y no apto para todos los bolsillos, que podría ascender a 120.000 libras. "Tenían reservado un masaje en pareja y tuvieron las instalaciones solo para ellos. Todo se mantuvo muy discreto. Claramente, querían tiempo a solas. Por la noche, cenaron en una sala privada para no estar rodeados de otros huéspedes", indican.

La escapada concluyó el domingo por la mañana, cuando abandonaron el recinto alrededor de las once de la mañana. Lewis salió por la puerta principal, mientras que Kim optó por una salida lateral para pasar inadvertida, aunque fue delatada por las ocho maletas que llevaba con su nombre grabado. Más tarde, fue vista sonriente de compras en Selfridge's, en el centro de Londres. La última vez que se les vio juntos a Hamilton y Kim Kardashian fue en Nochevieja, en una fiesta organizada por Kate Hudson en Aspen, de donde también salieron por separado.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014 por amigos en común y han coincidido en varias ocasiones en fiestas donde se entregaban premios o en una fiesta después del desfile de Balmain, donde ambos posaron juntos y donde también estaba el actor Jared Leto. Además, en 2015, el por entonces marido de Kim, Kanye West invitó al piloto a celebrar la Pascua con su familia, y Hamilton le devolvió la visita cuando acudió al famoso festival de Glastonbury. A pesar del divorcio de Kanye y Kim en 2022, el piloto y la socialité continuaron con su amistad. Además, Hamilton es amigo de la hermana de Kim, la modelo Kendall Jenner, y de la matriarca del clan, Kris Jenner, que ha acudido varias veces al Gran Premio de Mónaco para animar al piloto inglés.