Manuela Ochoa reaparece tras la inesperada muerte de su novio: "La vida no va de vivir mucho, sino significativamente"

La influencer Manuela Ochoa intenta recomponer su vida tras perder a su pareja de forma inesperada. El 12 de diciembre de 2025, apenas cuatro días después de comprometerse con su novio, Pedro Cadahía, el joven fallecía repentinamente truncando el futuro que ambos habían comenzado a construir juntos y que incluía una boda prevista para octubre de 2026. Días después, todavía conmocionada, la creadora de contenido compartía con sus seguidores una emotiva despedida en redes sociales, donde abría su corazón para expresar el amor que les unía y el vacío que dejaba su ausencia.

"Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe, en su casa en México. El 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan, tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda de esas personas. Qué suerte el cielo de recibir un ángel como tú. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera, no lo sé. Ahora me toca vivir por dos, me toca seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos", confesó Ochoa, totalmente devastada. "Te veo en el cielo, te voy a echar de menos", se despidió la joven.

Tras varias semanas alejada de las redes, la influencer ha decidido dar un paso al frente y retomar poco a poco su rutina, encontrando en el trabajo y en sus seguidores una vía para intentar seguir su camino. Con más de 144.000 seguidores en Instagram, Manuela ha reaparecido compartiendo un mensaje sincero y de esperanza, mostrando para quien lo necesite, que el proceso de duelo no es lineal, y que en las pequeñas cosas realmente es donde se esconde la vida."Hoy tengo más claro que nunca que tenemos el ahora, no el algún día... Y por eso, con una mezcla entre vértigo, miedo, intriga y algo de ilusión, retomo poco a poco el trabajo que más feliz me hace, con mi fan número uno en primera fila", contaba en su último video.

La joven asegura que la pérdida de Pedro le ha dejado una profunda lección sobre el valor del tiempo y el sentido de la vida. "Si algo he aprendido con todo esto, y creo que es la lección de vida más grande y más importante que me ha dejado Pedro, es que la vida no va de vivir mucho, sino de vivir significativamente. Que no es tanto cuánto tiempo estamos aquí, sino qué estamos haciendo con el tiempo que se nos concede", comentaba visiblemente emocionada.

"He decidido que, poco a poco, toca coger las riendas de mi vida y empezar poco a poco a recuperarla. A recuperar la alegría de la vida que tanto me ha caracterizado siempre", explica emocionada, reconociendo que el camino no está siendo sencillo. "Jamás me imaginé tener que vivir una situación así, pero es verdad que estoy muy orgullosa de cómo he afrontado estos dos meses, cómo lo estoy afrontando, cómo estoy afrontando mi vida, cómo estoy encajando todo".

Entre lágrimas, la influencer ha detallado que volverá progresivamente tanto a su trabajo de oficina como a su actividad en redes sociales, una de las partes en las que Pedro siempre le ha apoyado especialemente. "He decidido que voy a empezar a recuperar mis dos trabajos. Por un lado, mi trabajo de oficina, que voy a empezar poco a poco esta semana. Por otro, voy a recuperar mis redes sociales, la parte de mi trabajo que más me gusta, que más me llena y en la que me siento más yo. Además, es de las cosas que más me unen a Pedro. Pedro era y es mi fan número uno, a niveles que no puedo explicar. No he conocido nunca a nadie con mayor devoción y admiración como Pedro tenía hacia mis redes sociales. Siempre estaba al pie del cañón diciéndome lo orgulloso que estaba de mí", declaraba la influencer.

"Confío en Dios más que nunca. Me tocará con este dolor que tengo. Poco a poco se va a ir transformando. Si algo me caracteriza, es lo enamorada que estoy de la vida. Ahora mismo es un proceso que me va a costar. Intentar hacerlo lo mejor posible. Poco a poco. Me tengo que volver a enamorar de la vida, de mí misma, de recuperar poco a poco la alegría y creo que mi perfil en redes sociales me va a ayudar mucho. Poco a poco nos vamos a empezar a ver más", finaliza Manuela.

Su regreso ha estado acompañado de miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores y amigos, que no han dudado en mostrarle su cariño en este proceso de reconstrucción. "¡Manu! Mucha fuerza! Él te va a dar ese empujón y tienes que seguir haciendo que tu fan Número 1 se enorgullezca de tus logros desde el cielo. ¡Se te echa de menos!", escribía Lucía Páramo, mensaje que define a la perfección la gran comunidad que acompaña a la joven en este nuevo capítulo de su vida.