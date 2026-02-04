Ana Obregón se despide de la actriz Aurora Sánchez ('Ana y los 7') tras su fallecimiento

La actriz Aurora Sánchez, muy popular por su trabajo en las series Ana y los 7 y Acacias 38, así como en la obra de teatro La madre que me parió, ha fallecido a los 66 años, según informaron la Unión de Actores y Actrices y el madrileño Teatro Lara en redes sociales. "Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP", es el mensaje publicado por el colectivo de actores en la red social X, sin precisar más detalles.

También en la misma red social, el madrileño Teatro Lara lamentó la muerte de la actriz en un mensaje en el que envía su "más sincero pésame para los familiares y amigos". "Hoy nos despedimos de Aurora Sánchez, una mujer a la que admiramos y queremos muchísimo. Gracias a su papel en La madre que me parió pudimos disfrutar de muchísimos momentos de felicidad a su lado", añade el mensaje publicado por el teatro sobre la participación de la intérprete en esta comedia llena de humor sobre una relación entre las madres y las hijas.

Ana Obregón, compañera en Ana y los 7, fue de las primeras en reaccionar públicamente al fallecimiento de Aurora. La actriz quiso homenajear a su compañera compartiendo un vídeo en sus redes sociales recordando los grandes momentos que pasaron juntas en la famosa serie de los 2000. "Hoy nos has dejado, querida Aurora. Demasiado pronto. Querida compañera, amiga y actriz que iluminaste la casa de Ana y los 7. Hasta siempre, inolvidable Manuela. Un beso de mucho amor para tu familia y para todas las personas y compañeros que tuvimos la suerte de conocerte y trabajar contigo", escribió emocionada.

Nacida en Galaroza (Huelva, 1960), fue una intérprete versátil muy habitual en la pequeña pantalla, ya que fue Manuela en la serie Ana y los 7 y Paciencia en Acacias 38. También participó en 'Policías', 'Apaga la luz' o 'El botones Sacarino', hasta 'Pequeñas coincidencias' en 2021. Su versatilidad la llevó también a trabajar en teatro, en obras como 'La casa de Bernarda Alba', 'Yerma', 'Arizona', 'Cancún' o la citada anteriormente 'La madre que me parió'. En cine, cuenta con títulos como 'Clara y Elena', de Manuel Iborra, y 'Maktub', de Paco Arango