Detenido Francisco de Borbón, hijo del duque de Sevilla, por su supuesta implicación en una trama de narcotráfico

Francisco de Borbón, hijo menor del duque de Sevilla, Francisco de Borbón y Escasany, y de la princesa Beatrice von Hardenberg —ambos fallecidos en 2025 y 2020 respectivamente—, ha sido arrestado por su presunta vinculación con una red de lavado de dinero.

Esta operación se inscribe en la investigación que la Audiencia Nacional sigue desde 2024 contra el inspector jefe de la UDEF, a quien se incautaron más de 20 millones de euros emparedados en su domicilio. Según adelanta El País, el aristócrata estaría relacionado con el blanqueo de capitales a través de un entramado de divisas digitales liderado por el presunto narcopolicía Óscar Sánchez Gil e Ignacio Torán.

La información señala que el hijo del duque de Sevilla figuraría en el registro de Irlanda como fundador de ET Finetch Europe. Esta sociedad, dedicada a los activos criptográficos, albergaría supuestamente 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales. El escondite fue descubierto mediante un vídeo realizado por uno de los agentes durante uno de los registros vinculados a Cervera, quien se había fugado cuando los investigadores acudieron a su vivienda.

La organización criminal a la que se asocia a Francisco de Borbón habría introducido por el Puerto de Algeciras el mayor alijo de cocaína jamás aprehendido en España: un total de 13 toneladas, con un valor de mercado estimado entre 400 y 700 millones de euros.

Su hermana, Olivia de Borbón, habría recibido la noticia con absoluta sorpresa. Ambos mantenían una relación distante debido a la disputa por el título del ducado de Sevilla, que la socialité reclamó tras la muerte de su padre en mayo de 2025. En declaraciones a la revista ¡Hola! declaró "No sabía nada. Estoy en shock. No me lo puedo creer".

La última vez que vimos a Francisco de Borbón en público fue en el funeral de su padre, que fallecía inesperadamente a los 81 años, tan solo diez días después de la muerte de su hermano pequeño, Alfonso de Borbón.