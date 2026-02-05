Almudena, de 'La isla de las tentaciones', aclara si está relacionada con Paco Porras

Almudena Porras ha decidido poner fin a los rumores. La influencer y una de las concursantes más polémicas de La isla de las tentaciones 9 llega pisando fuerte con un nuevo videoblog en la plataforma Mtmad para despejar una de las dudas que más revuelo ha generado entre sus seguidores. Después de enviar un emotivo mensaje a Borja Silva, la creadora de contenido se sinceró como nunca y aclaró cuáles son sus verdaderos orígenes.

"Soy andaluza, soy de Málaga. Toda mi familia es de aquí excepto mi madre, que nació en Barcelona", afirmó en su último vídeo, en el que repasa algunos de los aspectos más comentados de su vida personal. Tras hablar abiertamente sobre las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido, Almudena abordó otra de las preguntas que más se repite entre sus seguidores: si existe algún vínculo familiar entre ella y el actor Paco Porras.

Lejos de esquivar el tema, Almudena lo aclaró con naturalidad y mostrando parte de su historia familiar. "No, no tengo relación, pero esta personita que veis aquí es mi abuelo paterno", explicó enseñando una imagen de su abuelo real, recordando sus raíces y compartiendo detalles de su pasado. Con esta confesión, la creadora de contenido zanja definitivamente los rumores y reafirma su deseo de que se conozca toda su verdad.

Darío y Almudena protagonizaron una historia de amor que se prolongó durante 11 años y que acabó rompiéndose en La isla de las tentaciones, cuando él cayó en la tentación, dejando completamente destrozada a la malagueña. Fue entonces cuando Almudena encontró apoyo y refugio en Borja. Seis meses después de finalizar el programa, se confirmó que la relación entre Borja y Almudena seguía adelante, aunque en los últimos días habían surgido informaciones que apuntaban a una posible ruptura, algo que ambos desmintieron en De Viernes.

Los tres se vieron de nuevo las caras en un reencuentro en directo, donde aclararon cómo es su relación actual. "Yo estoy soltero, pero estoy muy feliz", aseguró Darío. Por su parte, Almudena se mostró ilusionada y contundente al hablar de Borja: "Estoy feliz y no cambiaría a esta personita por nada, es lo mejor que me ha podido pasar".

Borja también quiso zanjar cualquier duda y explicar la situación que han vivido como pareja. "Solo quiero dar un paseo de la mano con ella. Solo pido tiempo en pareja. Llevamos seis meses escondidos… ella se ponía pelucas para verme en Tenerife y yo me quedaba encerrado en su casa", confesó.

A pesar de todo Darío, no dudó en desearles lo mejor. "Os deseo felicidad, que os vaya bien, que aprendáis cosas juntos. La verdad es que os apoyo y no tengo nada en contra de vosotros", afirmó, dejando clara su postura ante la nueva relación.