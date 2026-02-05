Joana Sanz revela el nombre de su hija con Dani Alves y su experiencia como madre primeriza: «Me costó amarla»

La modelo Joana Sanz ha dado a conocer a sus seguidores algunos aspectos menos conocidos del período posterior al nacimiento de su primera hija. La canaria ha explicado que, aunque la llegada de su hija representó una etapa positiva, ha atravesado desafíos significativos.

Coincidiendo con el primer aniversario desde que supo de su embarazo, Sanz ha revelado públicamente el nombre de su hija y ha señalado diversas dificultades experimentadas durante el proceso, incluyendo complicaciones previas relacionadas con otras pérdidas gestacionales.

"Hace un año supimos (una vez más) que íbamos a ser padres. Después de mi última FIV, incumplía como siempre los tiempos de beta-espera y me hacía un test". Así comienza Joana su publicación llena de fotografías, donde se puede ver la tobillera de la bebé con su nombre completo: Julieta Sanz Alves, con el apellido de Joana en primer lugar y el del padre, segundo.

"Qué miedo tan grande me invadía con ese ‘embarazada’…. ¿Será que se iba a quedar o se iría por el WC como las otras veces? Nadie te prepara para un negativo ni para la incertidumbre de un positivo. Volví loca a mis amigas, que menudas santas", ha recordado la modelo canaria, confesando que tuvo una mezcla de sensaciones y emociones durante el embarazo: "Llegó el día que nos conocimos y no sentí tranquilidad, el miedo porque le sucediera algo seguía ahí… Me atormentaba la angustia de que al abrir los ojos ya no estuviera. Me costó amarla por miedo a la pérdida, me costó disfrutarla y lloraba por sentir que yo ya no era yo", explicó.

"Deseé muchas veces volver a mi yo antes de ti, porque era más fácil vivir sin el miedo de no saber cómo cuidarte. Un día escuché tu risa por primera vez, una a carcajadas que se desencadenaba al verme. Vi a mi madre en ti y supe que estabas aquí para quedarte, porque ella me prometió que en donde sea que esté estaría conmigo", admite. Para finalizar su publicación, Joana se dirige a la pequeña, que nació el pasado mes de octubre, con un cariñoso mote: "Te amamos, Jujú".

Un mensaje que ha recibido el cariño de sus seguidores y de otros rostros conocidos como la modelo Águeda López, mujer de Luis Fonsi o la 'influencer' Teresa Andrés Gonzalvo.