La vida de Pau Gasol entre su familia numerosa y las inversiones financieras

Pau Gasol, el mejor baloncestista español de todos los tiempos, anunció su retirada profesional hace cinco años. Aunque no se ha desligado del deporte, dedica su tiempo a las inversiones financieras que, da la casualidad, es a lo que se dedicaba quien es ahora su esposa cuando se conocieron en Estados Unidos. Viven ahora en Barcelona y han sido padres recientemente de una niña, la segunda, teniendo también un varón.

Pau Gasol Sáez nació en Barcelona hace cuarenta y cinco años, en una familia relacionada con la Medicina: padre enfermero y madre médico internista. Él también tuvo inicialmente esa misma vocación pero apenas permaneció unos meses en la Facultad de Medicina: la pasión que desde adolescente sentía jugando al baloncesto era tan poderosa que se dedicaría por entero a este deporte. No se equivocó pues permaneció dieciocho temporadas en la NBA.

A finales del siglo XX Pau Gasol formó parte del equipo de baloncesto del F.C. Barcelona. Su puesto, el de ala-pívot. Ya sobresalía con sus 2,13 metros de estatura. Los ojeadores de este deporte se fijaron en él. Y así es como en 2008 fue fichado por Los Ángeles Lakers y posteriormente por otros equipos sobresalientes de la NBA, a saber, los Chicago Bulls y los Milwaukee Bucks. En 2019 Pau Gasol regresó a Barcelona, donde todavía jugó un par de temporadas hasta que anunció en 2021 su retirada definitiva. Tenía cuarenta y un años.

Nadie como él en España había sobresalido tanto en el deporte de la canasta. Y eso le sirvió en Estados Unidos, donde la competencia es atroz. Antes que él el primer baloncestista español que destacó en sus canchas fue el infortunado Fernando Martín. Pau Gasol lo superó con creces. Con él estuvo su hermano Marc, que también siguió sus huellas positivamente.

Una boda íntima

Durante su estancia en Norteamérica, Pau Gasol Sáez se enamoró de una joven rubia, nueve años menor, llamada Catherine McDonnell. Trabajó de periodista en la cadena ABC News y en la Fox. Natural de California, se especializó en asuntos financieros. Durante tres años mantuvieron en secreto su noviazgo. La boda, que celebraron en San Francisco, fue de carácter íntimo, con asistencia solo de familiares y algunos amigos, el 6 de julio de 2019. Para evitar que el enlace llegara a aparecer en la prensa rosa la pareja hizo todo lo posible para que no se tomaran imágenes de la ceremonia. Si luego se vieron algunas fotografías, fue cosa de algunas amistades de los novios.

Han tenido tres hijos. Un varón y dos niñas, la última, Olivia no hace muchas semanas. La feliz familia habita un chalé de tres plantas, con privilegiadas vistas en el exclusivo barrio barcelonés de San Gervasi, en la parte alta de la capital catalana. De vez en cuando Pau viaja a los Estados Unidos donde conserva amistades y vínculos profesionales.

Empresario y filántropo

Cuando, como en el caso de Pau, uno tiene que retirarse en plenas facultades físicas y mentales, se abre una brecha incierta sobre el futuro profesional. Los hay que no saben a qué dedicarse o a ocupar sus muchas horas de ocio. Afortunadamente, Pau Gasol lo tenía claro y, además, con la ayuda de su esposa, que ya hemos dicho tenía mucha experiencia en actividades financieras. De manera que el ex baloncestista se viene dedicando a las inversiones y es asesor y activista en áreas del deporte, salud y bienestar. Preside la Gasol Foundation, que vela por evitar la obesidad infantil. Su empresa Gasol16 dedica su capital a proyectos tecnológicos, apoyando otros innovadores en deporte. Es, en pocas palabras, empresario de éxito y reconocido filántropo.

Ha sido galardonado en muchas ocasiones. Está en posesión de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. En 2015 recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes, junto a su hermano Marc. Cuantos lo conocen de cerca coinciden en reconocerlo como una persona humilde, sencilla, normal, al que no se le subieron nunca los triunfos a la cabeza. Ejemplo, sobre todo, para niños y jóvenes deportistas.