Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializan su relación en la Super Bowl

Kim Kardashian y Lewis Hamilton han aparecido juntos por primera vez desde que surgieran los rumores de una relación. La pareja ha elegido la final de la Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks celebrada en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) para aparecer por primera vez en público, después de la escapada que protagonizaron en un hotel de lujo en la zona de los Cotswolds, y días después, en París.

La pareja se dejó ver en un espectáculo que ven millones de personas en todo el mundo, ocupando uno de los palcos VIP, donde también se encontraba la hermana de Kim, Kendall Jenner, que en su momento se relacionó con el piloto y que fue pareja de una de las estrellas de la jornada: Bad Bunny, el encargado de amenizar el descanso del partido.

Desde que Kim mantuvo una relación con Pete Davidson en 2022, no se la había vuelto a ver en público con nadie. Sin duda, una alegría para sus fans, que la habrán visto de lo más relajado, hablando, sonriendo y compartiendo confidencias con Lewis. Además, ambos vestían unos looks parecidos con cazadoras en color negro, y donde la empresaria estrenó nuevo look con flequillo.

La de Kardashian y Hamilton no fue la única presencia de famosos entre el público. También se pudo ver a Beyoncé y Jay Z con sus dos hijas, el actor Jeff Goldblum, Leonardo DiCaprio, Jon Bon Jovi, Justin y Hailey Bieber, Roger Federer, Pedro Pascal, Cardi B, Emma Roberts, Kevin Costner, Jessica Alba, Karol G, Sofia Vergara o Alice Campello, entre otros.