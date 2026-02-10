Antonio Banderas, en contra de prohibir los toros pero a favor de "repensarlos"

Antonio Banderas visitó el podcast Ac2ality, presentado por Daniela Álvarez y Paula Muñoz, donde respondió a algunas preguntas sobre su vida personal, su dilatada trayectoria en el cine y otras cuestiones de actualidad como la tauromaquia. En la sección 'Preguntas rápidas' las presentadoras preguntaron al actor si está a favor o en contra de prohibir los toros, un tema de rigurosa actualidad y conversación que, sin embargo, no tuvo ningún problema en contestar.

"De prohibirlos, no, pero de repensarlos, sí", respondió Banderas, abierto a un debate sobre cambiar el modelo actual. El director del musical Godspell confesó que no es aficionado a los toros pero está rodeado de personas relacionadas con su cultura. "Tengo amigos toreros y les respeto", aseguró, por lo que el respeto a los profesionales que viven de este mundo es total.

Su 'rechazo' tiene más que ver con el destino del toro, ya que Banderas tiene una gran pasión por los animales. "Me da muchísima pena la muerte del toro, sinceramente. Lo tengo que reconocer", confesó. "Me gustan mucho los animales, entonces... Me duele", añadió, centrando su preocupación en el posible sufrimiento del toro sin entrar en otras críticas.

Menores y tauromaquia

Como es habitual en los últimos años, la tauromaquia es un tema de debate político continuo. El pasado mes de enero se conoció que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que está tramitando una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para prohibir el acceso de los menores de edad a espectáculos taurinos.

Así lo declaró el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra, durante el examen de España con motivo del seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el país.

Durante las sesiones, los expertos del Comité reprendieron de nuevo (lo hicieron también en 2018) a España por permitir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza. Además instaron al Gobierno a adoptar medidas para "limitar la presencia y participación de niñas, niños y adolescentes en eventos que incluyan violencia hacia los animales".

En la actualidad, la normativa sobre la presencia de menores en espectáculos taurinos varía entre Comunidades, aunque en la mayoría no existe una prohibición específica de acceso por edad. Galicia prohíbe la asistencia de menores de 12 años a espectáculos taurinos, Baleares, País Vasco y Cantabria permiten el acceso a menores de 16 años acompañados de un adulto.