David Bisbal desconsolado por la muerte de su padre a los 84 años

José Bisbal Carrillo, padre de David Bisbal, ha muerto en una residencia de Almería, su ciudad natal, a los ochenta y cuatro años. Un golpe durísimo para el cantante, quien en las pasadas Navidades abrazaba a su progenitor, quien ya no lo reconocía, ni a él ni a sus otros dos hijos, ni a nadie de su entorno, enfermo de Alzhéimer.

"Echo de menos –decía el intérprete de "Ave María"- no haber tenido más conversaciones con él". Era un hombre muy querido en Almería, a quien recordaban por su pasado pugilístico: fue siete veces campeón de España. Se da la circunstancia de que este martes, cuando ha fallecido, se cumplen cincuenta años del último combate en que tomó parte en Santa Cruz de Tenerife.

También cantaba de joven e influyó así en David

Los padres de David, José Bisbal y María Ferré, nacieron en el centro histórico de Almería, en la barriada de San Cristóbal, debajo de la espectacular Alcazaba árabe, el monumento más visitado de la bella capital. Una familia modesta, trabajadora, que pasó por episodios difíciles en la dura posguerra. El futuro cantante escuchó de labios de su madre que, al casarse, atravesaron muchos apuros. Fueron tirando, como vulgarmente se dice, hasta que más adelante José entró a trabajar en el Ayuntamiento de la ciudad como carpintero, eso por las mañanas, pues luego por las tardes hacía chapuzas en las casas donde lo reclamaban para que les hiciera sillas, estanterías, algún otro mueble… Se trasladaba a lomos de una moto Lambretta, que había podido pagarse gracias a sus combates de boxeo. La madre ayudaba a la economía del hogar cosiendo ropa para una tienda.

Aquel joven José Bisbal Carrillo resulta que en su juventud quiso triunfar como cantante. No le faltaban maneras, que se dice. Y participaba en Radio Juventud en unos programas para noveles: "Cantando se va a la fama" y "Ondas de medianoche". Contaba esto David, que sin duda llegó a la canción por influencia paterna: "Nunca lo escuché, pero he oído decir que sabía cantar flamenco y copla, y que lo hacía muy bien, y hasta formó parte de dos grupos musicales, uno "Los Jilgueros", trío con un hermano suyo, Miguel, y otro llamado "Los Canasteros".

La madre de David le refirió a éste una anécdota de sus tiempos de novia. Se enfadó con José y éste, para hacer las paces, recurrió a una treta, yéndose a una emisora para dedicarle una canción, pidiéndole perdón. Aquella faceta musical del padre de David terminó por culpa de su afición al boxeo: cuanto esfuerzo desarrolló en el deporte de las doce cuerdas le pasó factura, afectándole a la garganta.

El ídolo local del boxeo

La popularidad que José Bisbal Carrillo consiguió merced a su dedicación al boxeo en Almería fue grande. Debutó en Barcelona en 1962. Estuvo dieciocho años en activo, disputando un total de ochenta y cuatro combates. La mayoría de ellos como vencedor. Fue siete veces campeón de España en las categorías de mosca, ligero y gallo. Denominaciones que, para los profanos, tenían relación con su peso. De pequeño, David se acostumbró a contemplar los trofeos que acreditaban aquellos triunfos, pero sin darle importancia. En casa, recordaba que jamás se hablaba de boxeo, ni él acertó a verlo en el cuadrilátero. Pero escuchaba de gente que lo había visto pelear, que era bueno, muy técnico, reconocido por los críticos como un fino estilista. Poco pegador, pero diestro en ágiles movimientos sobre la lona. Tenía treinta y cinco años cuando dejó para siempre los guantes. Y ya se dedicó a trabajar para sacar adelante a los suyos.

Cuando nació David el 5 de junio de 1979, siendo el menor de tres hermanos, sus padres atravesaban dificultades para llegar a fin de mes, aunque él, ya mayorcito, reconocía que en casa no sobraba nada, no conocía lujo alguno, pero nunca faltó de nada para comer y vestirse. Cantaban mucho entre ellos. Y cuando David se presentó a última hora con riesgo de no haber sido elegido en Operación Triunfo, en 2001, su familia vivió unos años pendiente de cómo iba destacando entre todos los participantes. Al menos, David, ahora que llora la muerte de su padre, recuerda que éste alcanzó a compartir su éxito. Luego, su mente ya fue cayendo en los olvidos, ignorando que su benjamín se había convertido en un ídolo, en España y al otro lado del Atlántico.