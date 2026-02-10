¿Mensaje velado de Alejandro Sanz contra Bad Bunny tras su controvertida actuación en la Super Bowl?

El eco de los aplausos tras el comentado espectáculo de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl 2026 aún no se había disipado cuando una publicación de Alejandro Sanz en la red social X hizo saltar todas las alarmas en la industria musical. Lo que comenzó como una noche de reivindicación para el género urbano se transformó, en cuestión de minutos, en un intenso debate sobre la supuesta brecha generacional y artística entre el veterano cantautor español y el ídolo puertorriqueño

Todo comenzó apenas unas horas después de que Benito Martínez Ocasio terminara su ambiciosa "odisea puertorriqueña" ante millones de espectadores. Alejandro Sanz, siempre activo y a menudo impulsivo en su cuenta de X, publicó un mensaje que rápidamente generó dudas sobre la relación entre ambos: "Bueno, en tres días vuelo para Colombia a CANTAR. Yo no entiendo de Super Bowl. Ustedes saben más que yo. Así que me voy para Sudamérica y me muero de ganas de mostrarles lo que tengo preparado para ustedes. Seguimos a lo nuestro y así no nos equivocamos. Se viene "¿Y ahora qué?"".

El uso de las mayúsculas en la palabra "cantar" fue el detonante de la polémica. En una noche donde la actuación de Bad Bunny fue aclamada por su narrativa cinematográfica pero también señalada debido a una ejecución vocal cuestionable y apoyada por el uso de pistas pregrabadas, el comentario de Sanz fue leído por miles de usuarios como un "recado mordaz" contra su colega. La interpretación era sencilla: el veterano maestro de la técnica vocal reivindicaba el oficio del canto en vivo frente al espectáculo visual del género urbano.

No obstante, esta supuesta enemistad choca frontalmente con los precedentes más inmediatos. Hace apenas una semana, tras la victoria de Bad Bunny en los Grammy 2026, donde se hizo con el galardón al Álbum del Año, Alejandro Sanz fue uno de los primeros en deshacerse en elogios. "Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande... GRACIAS por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de la verdad", escribió el madrileño en aquel momento. Resulta difícil de digerir que, en cuestión de siete días, el respeto profundo por la "verdad" del puertorriqueño se haya transformado en un desdén público.

Fuentes cercanas al entorno del cantante sugieren que el tuit de Sanz no era más que una expresión de su propia intensidad ante su inminente gira por Sudamérica. El artista se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto, curiosamente titulado "¿Y ahora qué?", y su referencia a "no entender de Super Bowl" podría ser una declaración de humildad o de distancia generacional, más que un ataque personal. De hecho, Sanz ha defendido históricamente la diversidad de géneros, llegando a pedir "perdón" de forma jocosa a Benito cuando le arrebató un Latin Grammy el pasado noviembre, en un gesto que Bad Bunny recibió entre risas desde la grada.

La controversia, por tanto, parece habitar más en el ojo del espectador digital que en la intención del emisor. Mientras los detractores del reguetonero utilizan las palabras de Sanz como escudo para criticar la calidad vocal del show del medio tiempo, los seguidores del madrileño defienden que su ídolo simplemente está enfocado en su regreso a los escenarios colombianos.