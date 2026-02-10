Muere José Bisbal, padre de David Bisbal y figura histórica del boxeo, a los 84 años

Almería se ha despertado este martes con una noticia triste que toca de cerca al mundo de la música y del deporte. José Bisbal, padre del cantante David Bisbal, ha fallecido a los 84 años tras una larga lucha contra el alzhéimer, enfermedad que había marcado sus últimos años de vida.

El exboxeador, muy querido en su ciudad natal, ha fallecido en Almería, donde residía y donde recibió cuidados especializados en la etapa final de su enfermedad. Con su marcha se despide no solo el padre de uno de los artistas españoles más queridos del pop español, sino también una figura histórica del boxeo andaluz.

Antes de que su hijo llenara estadios y conquistara listas de éxitos, José "Pepe" Bisbal ya era un nombre respetado en los rings. Nacido en 1941 en la emblemática Plaza Vieja de Almería, empezó a destacar siendo muy joven. En 1960 fue campeón de Andalucía y subcampeón de España en peso mosca, y solo un año después se proclamó campeón nacional del peso gallo.

Ese fue el inicio de una carrera intensa, con más de 80 combates a lo largo de casi dos décadas. Su estilo técnico y elegante le convirtió en un púgil popular, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. En 1963 volvió a hacer historia al ganar el título nacional del peso gallo en su propia ciudad, un triunfo que los almerienses celebraron con una caravana de coches de caballos en su honor.

Durante su trayectoria profesional sumó 49 victorias, 35 derrotas y 9 empates, y fue de los primeros boxeadores españoles en pelear fuera del país cuando aquello era poco habitual. Entre sus combates internacionales destacaron los disputados en Suecia frente a Jan Persson, a quien logró vencer en dos ocasiones.

Con el paso de los años, su nombre volvió a ser conocido por el gran público gracias al éxito de su hijo menor, David. Aun así, en Almería siempre fue recordado como aquel joven de origen humilde que se abrió camino a base de disciplina y sacrificio.

En los últimos tiempos, el alzhéimer fue borrando poco a poco sus recuerdos. El propio cantante habló abiertamente de ello en distintas entrevistas. En diciembre de 2024, cuando su padre cumplió 84 años, le dedicó un mensaje especialmente emotivo en redes sociales: "Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran", escribía. En el mismo texto, el artista compartía la tristeza que le producía la enfermedad que poco a poco fue apagando sus recuerdos, "echo de menos poder tener una conversación con él".

Casado con María Ferre Montoya y padre de tres hijos, José María, María del Mar y David, José Bisbal deja tras de sí una familia muy unida. Almería lo despide con cariño, volcando su apoyo en David Bisbal y en todos los suyos en uno de los momentos más duros para la familia.