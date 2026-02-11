Así es la modelo suiza de 28 años con la que parece que Orlando Bloom está rehaciendo su vida

Orlando Bloom parece haber abierto un nuevo capítulo sentimental meses después de su ruptura con Katy Perry este verano, con quien mantuvo una relación de casi una década y tuvo a su hija Daisy Dove. Mientras la cantante californiana ha acaparado titulares por su nueva historia con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, ahora es el actor británico quien vuelve a situarse en el foco mediático tras ser visto en actitud cercana con una joven modelo durante la Super Bowl.

Según ha publicado el medio Daily Mail, Bloom, de 49 años, asistió al gran evento deportivo celebrado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde fue fotografiado saliendo del recinto acompañado de la modelo suiza Luisa Laemmel, de 28 años. Las imágenes, captadas tras el partido, muestran a ambos caminando juntos, lo que ha desatado las primeras especulaciones sobre un posible nuevo romance del intérprete desde su separación.

Testigos presentes en la exclusiva suite de Raising Cane's aseguran que la pareja se mostró especialmente cercana durante la velada. "Estaban juntos, muy cariñosos", señaló una fuente al medio británico, que también relató que conversaron con personalidades como Jamie Foxx y el empresario Todd Graves. A su llegada al estadio ya se les había visto juntos, aunque la modelo caminaba discretamente unos pasos por delante del actor para no levantar especulaciones, algo que no ha conseguido.

Laemmel vive actualmente en Nueva York, no es una desconocida en la industria de la moda. La joven suiza ha trabajado para firmas como Calvin Klein y Brandy Melville y gracias a su trabajo como modelo tiene una sólida presencia en redes sociales, que las utiliza como escaparate de su trabajo en el modelaje.

Durante la noche de la Super Bowl, la modelo compartió imágenes desde la suite VIP, aunque evitó mostrar al actor o hacer cualquier referencia a él. En las fotografías captadas al salir del estadio, incluso parecía ocultar parcialmente el rostro tras su melena, un gesto que no ha pasado desapercibido para la prensa internacional.

Orlando Bloom foi visto saindo de braços dados com a modelo Luisa Laemmel do Super Bowl 2026. #SuperBowl pic.twitter.com/TeVfDvYbMv — Orlando Bloom BR (@obloombrasil) February 9, 2026

El capítulo Katy Perry: nuevas vidas por separado

Como comentábamos, la separación entre Orlando Bloom y Katy Perry se confirmó hace meses, después de un periodo marcado por rumores de distanciamiento que acabaron por confirmarse.

Después de tomar la difícil decisión de emprender caminos por separado, el actor decidió mantenerse alejado de los medios, mientras por su parte, la cantante se volcó en su gira The Lifetimes Tour, que pasó por España el pasado noviembre. Sin embargo, su vida sentimental volvió a dar un giro de 180 grados antes de lo que se pensaba. La artista fue fotografiada en varias ocasiones con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, relación que terminó por confirmarse oficialmente en otoño.

En el plano artístico, Perry también dejó entrever el proceso de ruptura por el que ha pasado en el sencillo Bandaids, donde muchos de sus fans interpretaron algunas referencias a su ruptura con Bloom. Aun así, la artista ha dado señales de haber dejado atrás esa etapa, mostrándose sonriente y cómplice junto al político canadiense en distintos actos internacionales, desde Japón hasta el Foro de Davos.

Con ambos rehaciendo sus vidas por separado, las imágenes de Bloom con la modelo suiza marcan, al menos mediáticamente, el cierre definitivo de una de las historias de amor más seguidas del pop y el cine en los últimos años.